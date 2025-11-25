Al igual que en el Clausura 2025, Toluca terminó como líder de la fase regular del Torneo Apertura 2025, consolidándose nuevamente como uno de los equipos más sólidos y aspirantes al título. Los Diablos Rojos buscan el bicampeonato y cuentan con una plantilla capaz de pelear hasta el final.

Con los ocho equipos ya confirmados para la Liguilla, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed tendrá que medirse contra FC Juárez en los cuartos de final. La ida se jugará este miércoles, mientras que la vuelta se disputará el sábado, en lo que promete ser una serie intensa y competitiva.

Antes del arranque de la llave, Marcel Ruiz, una de las figuras del equipo, habló sobre lo que considera la principal desventaja de Toluca en esta fase: “Si clasificaron fue por algo, seguro van a ser complicados en liguilla, cada quien con sus fortalezas y sus debilidades, pero será un duelo difícil. En lo personal nunca me ha gustado el Play-In, ahora salimos un poco perjudicados nosotros por la falta de ritmo y lo que siempre pasa, pero hará que sobreponerse a ello y jugar el partido”.

El mensaje de Ruiz refleja tanto respeto por el rival como la crítica hacía el Play-In, que para él los perjudica porque están dos semanas sin jugar mientras que su rival llega con ritmo después de disputar dos encuentros en los últimos días.

¿Marcel Ruiz ve a Toluca como candidato?

En cuanto a la consideración del equipo como favorito, el propio Marcel fue claro: “No sé si candidatos, desde el torneo pasado, igual haciendo un gran torneo nunca se nos consideró el máximo candidato, aun así logramos el campeonato, nosotros no nos fijamos en eso, solo hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacer lo mejor posible, se nos han dado los resultados y como equipo tenemos una gran química que es lo que nos distingue de los demás y por eso iremos partido a partido para lograr el bicampeonato”.

En síntesis