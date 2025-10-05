Este domingo concluyeron los partidos de la última ronda de fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile, por lo que se revelaron los equipos que clasificaron a la ronda de octavos de final. México, en su grupo logró pasar luego de su victoria dejando fuera solamente a Brasil, el problema es que no sólo se quedaron sin avanzar, sino que también sin técnico por esa eliminación.

Brasil Sub 20 despide a su DT

Mediante un anuncio oficial, el conjunto brasileño dio a conocer que Ramón Menezes dejaría de ser el entrenador del cuadro verdeamarela, esto después de que el conjunto no hubiera conseguido los objetivos que se habían trazado. Y tomando en cuenta la historia de esta selección, caer en estas circunstancias no está permitido y más cuando México se veía como uno de los rivales “débiles” de ese grupo.

“La Confederación Brasileña de Fútbol anuncia que Ramón Menezes deja de ser el entrenador de la selección brasileña masculina sub-20. La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha. La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de éste y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino. Deseamos a Ramón éxito en sus próximos retos profesionales y reforzamos nuestro reconocimiento por el compromiso y dedicación demostrado en todas las competiciones en las que compitió”. CBF_Futebol

La opción de Brasil en la Liga MX

De esta manera, ese banquillo estará con vacante, la cual pone a pensar en un técnico de la Liga MX. Hay que recordar que durante los Juegos Olímpicos del 2021 en Tokio, fue precisamente André Jardine quien en conjunto con su selección menor pudo llevarlos a la gloria, por lo que podría ser de nueva cuenta la opción que están buscando.

El problema es que hasta diciembre tiene compromiso con el Club América y aunque ya se sabe que la cláusula de salida que tiene con el equipo depende sólo si lo toma en cuenta su selección podría darle la posibilidad de que deje al equipo para el Clausura 2026 y tome las riendas del combinado brasileño, aún es pronto para hacer conjeturas, pero en poco tiempo se podrían revelar las opciones donde Jardine no quedaría descartado del todo.