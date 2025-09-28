La Selección Mexicana Sub-20 debutó en el Mundial Sub-20 en un complejo partido ante Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital chilena. Pese a la dificultad, el equipo nacional estuvo a la altura y se llevó un valioso empate por 2-2.

Si bien pegó primero de la mano de Alexei Domínguez, el cuadro sudamericano supo darlo vuelta para ponerse 2-1. El equipo nacional no se rindió y, a los 86 minutos de partido. Gilberto Mora sacó un córner desde la izquierda y Diego Ochoa cabeceó para dejar sin opciones al portero y marcar la igualdad final.

Ahora, ambos equipo son escoltas del líder Marruecos, que sorprendió y derrotó a España por 2-0. Casualmente, los europeos serán los próximos rivales del cuadro nacional, que se sacó de encima a un conjunto muy peligroso y podrá afrontar lo que viene con otra confianza.

Este Grupo C del torneo mostró sus primeras credenciales de un grupo que muchos calificaron como el “Grupo de la Muerte”. Los cuatro equipos tienen mucho talento y está demostrado que los cuatros pueden vencer a cualquiera de los otros tres.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20?

De cara a la Jornada 2 del Grupo C, el equipo a cargo de Eduardo Arce se medirá ante España, que inició el torneo con el pie izquierdo. El compromiso será el próximo miércoles 1° de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

