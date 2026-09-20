Pachuca y Xolos de Tijuana se enfrentan por el Apertura 2026 de la Liga MX. Revisa el horario, los canales de TV y las plataformas de streaming para ver el partido EN VIVO.

Pachuca recibe en casa a los Xolos de Tijuana este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La escuadra hidalguense buscará imponer condiciones frente a su afición en un compromiso pactado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en las instalaciones del Estadio Hidalgo.

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Los Tuzos saltan al terreno de juego motivados tras una racha positiva que los mantiene firmes en la lucha por los puestos directos a la Liguilla. En contraparte, la escuadra fronteriza llega a territorio hidalguense urgida de sumar fuera de casa para no ceder terreno en la tabla general.

Transmisión del partido en territorio mexicano

Los aficionados que deseen seguir el minuto a minuto del encuentro entre Pachuca y Tijuana podrán hacerlo mediante la señal paga de televisión y plataformas digitales. La cobertura EN VIVO para México estará disponible a través de FOX One y las pantallas de FOX Sports.

Así llegan los dos equipos al compromiso

El conjunto local ha demostrado una versión futbolística competitiva bajo las órdenes de su cuerpo técnico, encadenando victorias consecutivas que los posicionan como un rival de cuidado en la fase regular. Pachuca intentará aprovechar el empuje del ‘Huracán’ para consolidar su buen momento ofensivo.

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Por su parte, el plantel de los Xolos llega a la capital hidalguense con la encomienda de romper la irregularidad que ha marcado sus últimas apariciones. Una victoria como visitante resultaría crucial en sus aspiraciones para mantenerse dentro de la zona de clasificación a la fase final.

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