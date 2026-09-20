¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Santos Laguna por el Apertura 2026

Se viene un duelo trascendental para Toluca este domingo. Luego de lo que fue el empate entre América y Chivas este sábado en el Clásico Nacional, los Diablos Rojos tienen la posibilidad de consolidarse y escaparse en la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, repasa las alineaciones del elenco comandado por Antonio Mohamed que se medirá ante Santos Laguna.
En el Estadio Nemesio Diez, se destaca la presencia destacada de Paulinho. El centrodelantero portugués finalmente dejó atrás cualquier tipo de molestia física y se reincorporó a la alineación titular de Toluca. En ese sentido, el resto del equipo será el mejor que tiene a disposición Mohamed.
Por el lado de la visita, Renato Paiva sabe bien lo que es afrontar un encuentro en La Bombonera, aunque esta vez lo hará en el banquillo de enfrente. Para el partido, el portugués pondrá en campo a los mismos once que vienen de ganarle a Juárez por 2-1 el fin de semana pasado en casa.
Alineación de Toluca vs. Santos Laguna
- Luis García
- Federico Pereira
- Bruno Méndez
- Everardo López
- Diego Zaragoza
- Federico Viñas
- Nicolás Castro
- Franco Romero
- Paulinho
- Jesús Gallardo
- Jesús Angulo
Alineación de Santos Laguna vs. Toluca
- Carlos Acevedo
- Felipe Sanchez
- Efraín Orona
- Franco Pardo
- Francisco Villalba
- Facundo Cáseres
- Diego González
- Mauricio Cuevas
- Ezequiel Bullaude
- Eduardo Aguirre
- Kevin Palacios
En síntesis
- Paulinho regresa a la alineación titular de Toluca tras superar sus molestias físicas.
- Toluca y Santos Laguna se enfrentan este domingo en el Estadio Nemesio Diez.
- Antonio Mohamed y Renato Paiva definieron sus alineaciones para el partido de hoy.