¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Santos Laguna por el Apertura 2026

Repasa quiénes son los elegidos por el líder del campeonato y uno de los últimos para el encuentro de domingo.

Se viene un duelo trascendental para Toluca este domingo. Luego de lo que fue el empate entre América y Chivas este sábado en el Clásico Nacional, los Diablos Rojos tienen la posibilidad de consolidarse y escaparse en la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, repasa las alineaciones del elenco comandado por Antonio Mohamed que se medirá ante Santos Laguna.

Publicidad

En el Estadio Nemesio Diez, se destaca la presencia destacada de Paulinho. El centrodelantero portugués finalmente dejó atrás cualquier tipo de molestia física y se reincorporó a la alineación titular de Toluca. En ese sentido, el resto del equipo será el mejor que tiene a disposición Mohamed.

Por el lado de la visita, Renato Paiva sabe bien lo que es afrontar un encuentro en La Bombonera, aunque esta vez lo hará en el banquillo de enfrente. Para el partido, el portugués pondrá en campo a los mismos once que vienen de ganarle a Juárez por 2-1 el fin de semana pasado en casa.

Alineación de Toluca vs. Santos Laguna

Luis García

Federico Pereira

Bruno Méndez

Everardo López

Diego Zaragoza

Federico Viñas

Nicolás Castro

Franco Romero

Paulinho

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

Publicidad

Alineación de Santos Laguna vs. Toluca

Carlos Acevedo

Felipe Sanchez

Efraín Orona

Franco Pardo

Francisco Villalba

Facundo Cáseres

Diego González

Mauricio Cuevas

Ezequiel Bullaude

Eduardo Aguirre

Kevin Palacios

En síntesis