Durante este 2025 el Mundial Sub 20 nos dio muestra de que se está trabajando bien en la fuerzas básicas se los seleccionados mexicanos, varios de los jugadores que llegaron a los Cuartos de Final de la competencia fueron analizados por diversas escuadras para poder darles cabida en sus equipos, aunque unos destacaron más que otros.

También hay una realidad y es que no todos los que estuvieron participando en esta ocasión tienen la posibilidad de estar en el primer equipo, ya que muchos se desempeñan con las Sub 21 de sus clubes y se quedan en la espera de una oportunidad que para muchos no llega, así se van perdiendo en las diversas plantillas.

Sin embargo, hay equipos de la Liga MX que mostraron las cualidades de estos jóvenes y cuatro de los cinco mejores jugadores mexicanos U22 juegan en nuestro país, mientras que otro está en Estados Unidos. Cada uno de estos cinco tienen la posibilidad de emigrar a Europa en caso de tener estas herramientas que se les han dado.

Las 5 promesas mexicanas con rumbo a Europa

De acuerdo con la información de Jóvenes Futbolistas MX en el ranking encontramos en el quinto lugar a Denzell García, quien juega en el FC Juárez y se desempeña como el mejor lateral derecho de su categoría; el cuarto es Everardo López, quien ya suma un bicampeonato con Toluca y que pinta para tener oportunidades fuera del país.

El tercer puesto lo ocupa Obed Vargas, el jugador del Seattle Sounders es el mejor juvenil de la MLS y destacó en el Mundial de Clubes; el segundo lugar es para Gilberto Mora de Xolos, quien levantó la Copa Oro con México a los 16 años de edad; finalmente en el puesto 1 está Armando González de Chivas, quien resultó campeón de goleo del Apertura 2025.

