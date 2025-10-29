La mala noticia para la afición del Club León fue que el día de ayer César Luis Merlo confirmó que James Rodríguez no renovaría con el conjunto. Y es que más allá de que no consiguió jugar el Mundial de Clubes y este semestre se quedó sin Liguilla, los resultados que tuvo con la escuadra en comparación con el sueldo tampoco habían sido redituables.

Sin embargo, empezaron a darse fuertes rumores de que el colombiano podría estar en el radar de Pumas, ante la incertidumbre que tienen con Aaron Ramsey y la necesidad de conseguir un título, era una opción. Pero no era la única, también se le ligó con el Club América, que ante las múltiples lesiones que ha tenido la escuadra podría venirles bien.

El problema aquí es que no iría ni a uno ni a otro, de acuerdo con la nueva información, el futbolista del León estaría arribando a un equipo con el cual pudiera jugar la Copa Libertadores del 2026 y es que perderse el Mundial de Clubes en México cuando era su objetivo, ahora lo llevaría a salir de la Liga MX para ponerse en la órbita de esta escuadra.

¿A qué equipo ser iría James Rodríguez?

Según el periodista peruano, Omar Oré, dio a conocer que Alianza Lima tiene en el radar regresar a James al futbol sudamericano. El momento que vive la escuadra en su propia liga es muy bueno, ya que se encuentra en el segundo puesto de la Liga 1 con 37 puntos, a sólo dos de Club Universitario de Deportes (39) a justo dos fechas de terminar la temporada.

Además, la escuadra peruana es uno de los 14 clubes que están clasificados a la Copa Libertadores 2026, esto le permitiría a James volver al radar de las competencias internacionales como lo buscaba estando en La Fiera y que ahora podría cumplir, aunque tomando en cuenta lo que se haga en los últimos meses con Mundial en puerta le llegarán muchas más ofertas.

