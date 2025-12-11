Antonio Mohamed se ha posicionado, gracias a su trabajo, su currículum y sus logros deportivos, en uno de los entrenadores más cotizados del mercado. No obstante, si bien sus grandes éxitos han sido dentro de la Liga MX, en el exterior también ha ganado popularidad. Eso lo ha llevado a recibir muchas ofertas a lo largo de su carrera.

Publicidad

Publicidad

Luego de un paso poco satisfactorio por Pumas, el ‘Turco’ encontró su lugar en el mundo en Toluca. En menos de un año en el club, Mohamed pudo conquistar tres títulos: el Torneo Clausura, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup. Además, el entrenador pudo llevar a su equipo a la final del Apertura, que está disputando ante Tigres.

Este grandioso 2025 al frente de los ‘Diablos Rojos’ lo ha puesto en el centro de la escena continental nuevamente. En el libro de pases de mitad de año, un par de equipos del extranjero le habían acercado propuestas, pero allí decidió renovar su contrato en Toluca. En esta próxima ventana de invierno, volverán a intentar seducirlo.

ver también Se supo: por qué la lesión de Alexis Vega demoró tanto y cuándo podría Toluca recuperarlo

Sin embargo, no sólo son directivos de clubes los que pretenden a Antonio Mohamed. En Argentina, miles de aficionados han hecho tendencia su nombre pidiendo la contratación del Turco para su equipo. El pedido insistente de fanáticos se ha convertido en uno de los virales de la semana, sobre todo en la red social ‘X’ (ex Twitter).

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, fueron fanáticos de Boca Juniors los que pidieron quitarle el DT al Toluca. El gigante del futbol argentino posee un entrenador interino luego del fallecimiento de su principal (Miguel Russo) y están descontentos con él. Los simpatizantes del ‘Xeneize’ consideran que necesitan a alguien experimentado y ganador, y apuntaron a Mohamed como candidato.

ver también Mientras juega la Liguilla, Toluca tantea un posible fichaje para el Clausura 2026: “Preguntaron”

Boca tendrá una temporada importante en 2026, y el público del equipo azul y oro pretende que tome las riendas en el regreso a la Copa Libertadores. El Xeneize es el segundo equipo argentino con más trofeos en esa competencia, y su máximo sueño es conquistar la séptima estrella continental. Para ello, sus fans piden desde su lugar la contratación del triunfador estratega que hoy reina en la Liga MX.

Los posteos virales de la afición de Boca sobre Antonio Mohamed:

Publicidad

Publicidad

Publicidad