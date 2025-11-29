Las alineaciones de Palmeiras vs. Flamengo por la Final de la Copa Libertadores 2025

Este sábado 29 de noviembre se disputa la gran final de la Copa Libertadores 2025. Como suele suceder desde hace unos años, el título se define entre equipos brasileños. En este caso, Palmeiras y Flamengo se enfrentan a partir de las 15:00hs (CDMX) en el Monumental de Lima.

Publicidad

Publicidad

Con respecto al Verdao, Palmeiras llegó a la final luego de eliminar con una remontada histórica a la Liga de Quito. El conjunto dirigido por Abel Ferreira perdió 3-0 la ida y después ganó 4-0 en la vuelta. El club va en busca de su cuarta estrella de Copa Libertadores.

Por el lado del Mengao, Flamengo alcanzó la final tras eliminar a Racing Club de Avellaneda. El equipo de Filipe Luís ganó por 1-0 en el Maracaná y luego pudo sostener esa diferencia y empató 0-0 en Argentina. El Fla también intentará sumar su cuarta estrella de Copa Libertadores.

La probable alineación de Palmeiras

Weverton

Agustín Giay

Gustavo Gómez

Murilo

Joaquín Piquerez

Aníbal Moreno

Andreas Pereira

Felipe Anderson

Raphael Veiga

José Manuel López

Vitor Roque

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Flamengo

Agustín Rossi

Guillermo Varela

Léo Ortiz

Léo Pereira

Alex Sandro

Erick Pulgar

Jorginho

Giorgian De Arrascaeta

Jorge Carrascal

Luiz Araujo

Bruno Henrique