Las alineaciones de Palmeiras vs. Flamengo por la Final de la Copa Libertadores 2025

Este sábado 29 de noviembre se disputa la gran final de la Copa Libertadores 2025. Como suele suceder desde hace unos años, el título se define entre equipos brasileños. En este caso, Palmeiras y Flamengo se enfrentan a partir de las 15:00hs (CDMX) en el Monumental de Lima.
Con respecto al Verdao, Palmeiras llegó a la final luego de eliminar con una remontada histórica a la Liga de Quito. El conjunto dirigido por Abel Ferreira perdió 3-0 la ida y después ganó 4-0 en la vuelta. El club va en busca de su cuarta estrella de Copa Libertadores.
Por el lado del Mengao, Flamengo alcanzó la final tras eliminar a Racing Club de Avellaneda. El equipo de Filipe Luís ganó por 1-0 en el Maracaná y luego pudo sostener esa diferencia y empató 0-0 en Argentina. El Fla también intentará sumar su cuarta estrella de Copa Libertadores.
La probable alineación de Palmeiras
- Weverton
- Agustín Giay
- Gustavo Gómez
- Murilo
- Joaquín Piquerez
- Aníbal Moreno
- Andreas Pereira
- Felipe Anderson
- Raphael Veiga
- José Manuel López
- Vitor Roque
La probable alineación de Flamengo
- Agustín Rossi
- Guillermo Varela
- Léo Ortiz
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Erick Pulgar
- Jorginho
- Giorgian De Arrascaeta
- Jorge Carrascal
- Luiz Araujo
- Bruno Henrique
