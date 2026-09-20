Esto dijo Mohamed tras la derrota ante Santos Laguna

Este domingo se disputó un inesperado partido entre Toluca y Santos, donde los Diablos Rojos que llegaban como líderes tenían que medirse ante el penúltimo lugar de la tabla general. Aún cuando los favoritos eran los de casa por lo antes mencionado, el conjunto de Torreón logró dar la campanada en el último minuto y conseguir el gol de la victoria.

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Esto más allá del resultado habría molestado a la afición de los choriceros especialmente porque la primera anotación del partido no debería contar debido a una falta que comete Esteban Lozano sobre Everardo López, que al final termina con la anotación de Ezequiel Bullaude para el 2-1.

¿Qué dijo Mohamed sobre el arbitraje?

Es por eso que en conferencia de prensa se le cuestionó a Antonio Mohamed sobre el tema del arbitraje, por lo que se limitó a criticarlo y sólo dejó ver que cuando es algo en contra deben callarse. Aunque eso no haya sido lo que mostró en el terreno de juego ante el silbante cuando marcó como bueno ese primer tanto.

“Con respecto a las decisiones del árbitro, ya nos ha pasado, así que bueno cuando toca en contra hay que aguantársela, no llorar y pensar en lo que viene, creo que fue muy claro, lo vieron todos. Pero cuando toca a la mala hay que agachar, no buscar culpables y entender lo que dejamos de hacer nosotros. Creo que la contundencia es lo que tenemos que mejorar”. Antonio Mohamed

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Cabe mencionar que Fernando Guerrero, mencionó como experto en arbitraje que si bien era una falta previa a la anotación y debieron anular esa anotación. También el estratega debió salir expulsado por la manera en la que quería ingresar al campo para mostrar su molestia, pero se quedó con una tarjeta amarilla.

En síntesis