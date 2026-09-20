Los jugadores más caros en el mercado de fichajes

Estos son los diez jugadores más costosos en el mercado de fichajes del Apertura 2026 en la Liga MX.

Ya terminó el mercado de fichajes en la Liga MX para el Apertura 2026, por lo que se revelaron cuáles fueron los refuerzos más caros para cada uno de los clubes. Sin embargo, hubo tres conjuntos que se llevaron a los elementos más valiosos y por lo menos uno de ellos no hemos visto en el terreno de juego ya en la Jornada 9 del torneo.

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Jugadores más caros del mercado de fichajes

De acuerdo con los movimientos y cifras mencionadas a sus llegadas los tres jugadores más costosos son Federico Viñas, quien llegó del Real Oviedo para convertirse en fichaje de Toluca por un total de 13 millones de dólares. El segundo es Elías Montiel, quien deja a Pachuca para llegar al cuadro de Atlas por 12 millones de dólares.

Y el tercero es Santiago Ramos Mingo, quien llega del Bahía al Club América por un monto de 10 millones de dólares. Estas plantillas se llevaron a los más costosos, pero no son los únicos, por lo que otras escuadras hicieron también gastos elevados para poder sumar a otros jugadores que tuvieran calidad pese al valor económico.

Orbelín Pineda (9.2 MDD)

(9.2 MDD) Diego Rossi (8 MDD)

(8 MDD) Hugo Cuypers (7.6 MDD)

(7.6 MDD) Carlos Álvarez (7 MDD)

(7 MDD) Luis Esteves (7 MDD)

(7 MDD) Kevin Zenón (6 MDD)

(6 MDD) Jordan Carrillo (5.5 MDD)

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Tomando esto en cuenta Rayados habría gastado 24.8 millones en tres refuerzos de alto costo; América 17 millones de dólares; mientras que Atlas 19 millones de dólares entre los más altos, por lo que estos serían los clubes que más gastaron, eso sin contar que hay otros elementos que adquirieron, pero no en estos costos tan elevados.

En síntesis