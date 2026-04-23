Luego de varios años con los mismos participantes, y sin cambiar el sistema de competencia, la Liga MX sumará un nuevo equipo: el Atlante FC. El histórico equipo, que venía desempeñándose en Segunda División, se incorporará a la máxima categoría a partir de la próxima temporada. Hace instantes, el propio club comunicó la noticia que ya había trascendido.

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Los populares ‘Potros de Hierro’ están de vuelta en la elite, incluso pese a que continúan sin estar vigentes los ascensos en la estructura interna del futbol mexicano. Los dueños del Atlante FC compraron el certificado de aficiliación del Mazatlán al Grupo Salinas, propietario de los “Cañoneros”, y utilizarán esa plaza para llegar a la Liga MX desde el segundo semestre.

Los papeles ya se encuentran firmados y las autoridades ya han aprobado este movimiento, por lo que la institución pudo finalmente dar a conocer la ansiada novedad. Atlante regresará a la Primera División tras doce años: no participaba en la Liga MX desde el Clausura 2014, cuando sufrió el descenso y torneo desde el cual no había podido volver a subir.

Tras la notificación oficial del club, el conjunto azulgrana debutará en la jornada 1 del Apertura 2026. Tras el desarrollo de la actual Liguilla, Atlante FC ya preparará la pretemporada pensando que el próximo campeonato jugará en la máxima categoría. Por su parte, todavía no está claro si Mazatlán ocupará o no el cupo de los Potros de Hierro en la Liga de Expansión.

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El anuncio oficial del Atlante FC de su regreso a la Liga MX:

¿Cómo se encuentra Atlante FC en la Liga de Expansión MX?

En la actualidad, el ‘Equipo del Pueblo’ está disputando los cuartos de final del Clausura 2026, donde debe enfrentarse a Tepatitlán, el mejor equipo de la temporada. En la fase regular, sumaron 5 triunfos, 5 empates y 4 caídas, que los metió casi ‘por la ventana’ a la Liguilla de la Liga de Expansión MX, finalizando en el octavo puesto. ¿Podrá ser campeón antes de irse a Primera?

¿Cuántos títulos de Liga MX ganó Atlante FC en su historia?

Los Potros de Hierro son un tradicional club con un camino importante transitado en la elite: posee ¡tres trofeos! de Liga MX, igual o más que varios equipos que hoy juegan en Primera División. Fueron campeones en la Temporada 1946-47, en la Temporada 1992-93 y en el Apertura 2007. A partir de julio, iniciarán un nuevo recorrido en busca de escribir páginas más grandes entre los mejores.