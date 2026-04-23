Atlante y Tepatitlán FC, dos de los candidatos al título, tendrán que cruzarse en una etapa tempranera del Clausura 2026. En el Estadio Agustín Coruco Díaz, se verán las caras por la ida de los cuartos de final de esta Liga de Expansión de MX. A continuación, conoce qué canales y plataformas transmitirán en vivo y en directo el compromiso de esta tarde.

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¿Cómo llegan Atlante vs. Tepatitlán al juego del Clausura 2026?

Los ‘Azulgranas’ sacaron pasaje a esta fase tras finalizar en la 8° posición de la tabla general, con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco igualdades y cuatro caídas. En su última presentación, igualaron 1-1 con Atlético La Paz en condición de local.

Los ‘Alteños’, por su parte, se clasificaron luego de terminar en el 1° puesto de la fase regular, con 26 unidades, tras cosechar siete victorias, cinco empates y solo dos derrotas. En su última actuación, también empataron 1-1 con Atlético La Paz, pero como visitante.

Atlante se irá a la Liga MX, pero antes va por el título.

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Cuándo y a qué hora juegan Atlante vs. Tepatitlán por el Clausura 2026:

El partido tendrá lugar HOY jueves 23 de abril, en el Estadio Agustín Coruco Díaz, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El encuentro está estipulado para dar comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda deportiva del día.

Cómo ver EN VIVO Atlante vs. Tepatitlán por TV en México:

El juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 contará con la transmisión en directo por televisión de la pantalla de Hi! Sports TV. El canal de paga será el único que pasará con imagen y audio en simultáneo el duelo que abre la serie.

Cómo ver EN VIVO Atlante vs. Tepatitlán por Internet en México:

El compromiso de esta tarde por la Liga de Expansión MX se podrá seguir en directo en forma online, vía streaming, por la plataforma Azteca Deportes Network. Este sitio cuenta con los derechos exclusivos para transmitir de esta manera el partido entre los ‘Potros de Hierro’ y el ‘Equipo del Pueblo’.