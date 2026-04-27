Joao Pedro consiguió el título de goleo del Clausura 2026 después de convertir 14 anotaciones con Atlético San Luis. El brasileño obtuvo este galardón por segunda vez consecutiva, aunque en el torneo pasado lo compartió con Paulinho y con Armando González.

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Por desgracia para Joao Pedro, Atlético San Luis quedó 14° en la clasificación de la Liga MX y no tuvo chances de meterse en la Liguilla. Pero esto le da más méritos al delantero brasileño, quien ha convertido muchos goles desde su llegada al país.

El futuro de Joao Pedro genera incertidumbre. Con 34 años y un gran presente, el delantero genera interés en equipos más grandes de la Liga MX y ha sonado para el América. Por este motivo es que el brasileño rompió el silencio y habló de su futuro tras salir de la Ciudad Deportiva La Presa.

Joao Pedro y su futuro

“Mi futuro es el Atlético, tengo un contrato. Ahora voy a mi casa a descansar. Es una lástima que los goles no se transformaron en puntos para conseguir la calificación. Pero ciertamente también es algo bueno para el equipo tener a alguien que hace individualmente algo diferente. Entonces sí, es algo que me trae un poquito de felicidad”, dijo el brasileño sobre su futuro y el título de goleo.

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Joao Pedro fue campeón de goleo 14 con anotaciones (Getty Images)

Por otro lado, Joao Pedro manifestó que aún tiene cosas para dar: “Siento que todavía no estoy así tan viejo, como decían. Todavía tengo piernas para correr y hacer la diferencia. Obviamente me va a llegar más responsabilidad, pero creo que es un privilegio”.

Atlético San Luis acertó en la contratación del delantero, quien llegó al club potosino en julio de 2025. Joao Pedro convirtió 26 goles en 34 partidos con el equipo de la Liga MX y fue campeón de goleo en dos ocasiones consecutivas.

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En síntesis