Ya sin Nicolás Larcamón, Cruz Azul consiguió uno de los objetivos que tanto necesitaba: derrotó a Necaxa en la última jornada de la fase regular y se confirmó como el líder absoluto de la tabla de posiciones anual de la Liga MX en esta temporada 2025-26. Ganó un millón de dólares como premio, pero ahora el equipo conducido por el interino Joel Huiqui deberá afrontar la Liguilla, desde este fin de semana, contra el renacido Atlas de Diego Cocca.

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Las autoridades del futbol mexicano oficializarán la información cerca del mediodía de este lunes, pero todo parece indicar que el duelo de ida, correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026, se desarrollará este domingo 3 de mayo, en el Estadio Jalisco, con posible horario a las 21:06. La transmisión del evento estará a cargo de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Con 68 puntos, Cruz Azul lideró la tabla anual de posiciones de la Liga MX (Imago 7)

El desquite estaría previsto para disputarse una semana después: el domingo 10 de mayo, a las 18:00, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla sería testigo del encuentro de vuelta. En ese momento se dará a conocer a uno de los cuatro semifinales que pelearán por el título de la Liga MX previo al Mundial 2026.

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Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

Cuartos de Final (IDA)

América (8) vs. (1) Pumas / Estadio Banorte / Sábado 2 de mayo, 19:00

Tigres (7) vs. (2) Chivas / Estadio Universitario NL / Sábado 2 de mayo, 21:00

Atlas (6) vs. (3) Cruz Azul / Estadio Jalisco / Domingo 3 de mayo, 21:05

Toluca (5) vs. (4) Pachuca / Nemesio Diez / Domingo 3 de mayo, 19:00

Cuartos de Final (VUELTA)

Pumas (1) vs. (8) América / Estadio Olímpico CU / Sábado 9 de mayo, 19:00

Chivas (2) vs. (7) Tigres / Estadio Akron / Sábado 9 de mayo, 21:05

Cruz Azul (3) vs. (6) Atlas / Cuauhtémoc / Domingo 10 de mayo, 18:00

Pachuca (4) vs. (5) Toluca / Estadio Hidalgo / Domingo 10 de mayo, 20:05

*Días y horarios sujetos a confirmación oficial por parte de la Liga MX.

En síntesis

Cruz Azul lideró la tabla anual con 68 puntos y ganó un millón de dólares.

lideró la tabla anual con y ganó un millón de dólares. El interino Joel Huiqui dirigirá los Cuartos de Final ante Atlas el 3 de mayo .

dirigirá los Cuartos de Final ante Atlas el . El partido de vuelta se jugará el 10 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.