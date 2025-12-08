Pachuca rompió el tablero en medio de la definición de la Liga MX al despedir a Jaime Lozano para contratar a Esteban Solari. El entrenador argentino venció a Pumas en el Play-In 1, pero luego perdió con FC Juárez y no pudo clasificar a los cuartos de final.

Guillermo Almada tuvo un ciclo exitoso con los Tuzos y su salida produjo complicaciones en Grupo Pachuca. La institución de Hidalgo tiene decidido realizar distintos movimientos en el mercado y ya se encuentra en camino de cerrar un fichaje.

Según lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Pachuca se encuentra en negociaciones avanzadas con Sport Recife para fichar a Christian Rivera, colombiano de 29 años que acaba de descender a la Segunda División con el conjunto brasileño.

De acuerdo a lo reportado, Pachuca hizo una oferta de 2,5 millones de dólares por el futbolista y, aunque las conversaciones irían en buen camino, el traspaso todavía no está cerrado. Recordemos que Christian Rivera tuvo pasos por Xolos y Querétaro en la Liga MX.

Christian Rivera jugó en Brasil en 2025 (Getty Images)

El colombiano donde más rindió fue en Tijuana en el que disputó 149 partidos, convirtió 14 goles y dio 3 asistencias en total. Luego Christian Rivera también tuvo un breve paso por los Gallos Blancos, con los que jugó 16 encuentros y anotó un tanto.

Christian Rivera jugó el último año en Sport Recife porque fue vendido por Xolos debido a que el club mexicano no contó con el colombiano en la conformación de su plantel. El centrocampista disputó 43 partidos en total con el club brasileño y sufrió el descenso a la Segunda División.

En síntesis