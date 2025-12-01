Illian Hernández fue uno de los jugadores del Club América justo en la era en la que empezaron los campeonatos. Uno de los recuerdos más vívidos que se tienen de él es justamente aquellos Cuartos de Final en donde cede la pelota a Julián Quiñones para hacer el gol que los clasificaba a las semifinales, por lo que su impacto fue bueno.

El jugador que podría volver al América

Lamentablemente, en ese momento Rodrigo Aguirre y Henry Martín no estaban siendo decisivos con la plantilla debido a sus frecuentes lesiones, es por ello que decidieron que el préstamos que les había hecho Pachuca por su jugador era el más acertado. Si bien no tenía gol, era cumplidor en asistencias en momentos donde se le requería.

Tuvo que regresar después de un año al conjunto de los Tuzos, el atacante no pudo quedarse porque en ese momento América no podía hacer el gasto por él y tenían que ir en la búsqueda de un extremo por izquierda, pero tampoco funcionó y terminó yéndose a una escuadra donde tampoco se ganó una titularidad y el cariño como en el Nido.

Ahora, de acuerdo con el periodista en Pachuca, Raúl Gómez, el futbolista estaría cerca de salir como agente libre ya que el 31 de diciembre termina su contrato con el conjunto hidalguense y no hay opción de renovarlo, es por esta razón que ante el hecho de que en América siguen con el tema del “Búfalo” y la “Bomba” es muy probable que puedan llegar a un acuerdo.

Es un jugador que ya conoce la institución y la forma en la que trabaja Jardine, es por ello que se abre como una opción, sin ocupar plaza de extranjero y no con un salario tan alto. Además podría ser de los elementos que puedan incorporar antes de que empiece la próxima temporada y no esperar a medio torneo para conseguir a alguien que tal vez tarde más en acoplarse.

En síntesis

El jugador Illian Hernández podría volver al América como agente libre tras el fin de su contrato con Pachuca .

