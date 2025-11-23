Este domingo se terminó de definir la historia. Juárez y Pachuca se enfrentaron buscando al último clasificado a la Liguilla de la Liga MX tras un Play-In muy intenso. En el duelo más destacado del día, la victoria finalmente terminó quedando en manos de Bravos por 2-1. Los tantos del encuentro fueron convertidos por Madson y Puma. Jhonder Cadiz había descontado transitoriamente para Tuzos.

De esta manera, ya se conoce cómo quedó conformado el cuadro final de los ocho mejores de la competencia. El que esperaba por confirmar rival era Toluca, el líder indiscutido de la tabla de posiciones de la primera etapa del Apertura 2025.

Este miércoles 26 de noviembre es el día elegido para que comience la actividad más importante, la que comenzará a definir la historia que tiene como objetivo final encontrar un nuevo campeón del futbol mexicano.

¿Cómo quedó la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Con la noticia de la confirmación de Xolos como nuevo clasificado, así quedaron conformados los cruces de los cuartos de final de la Liguilla del campeonato:

