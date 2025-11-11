La Liga MX confirmó que Pachuca y Pumas se enfrentarán el próximo jueves 20 de noviembre por el Play-In. Uno de los dos equipos seguirá en carrera en busca de la Liguilla, mientras que el otro quedará eliminado y deberá empezar a preparar el 2026.

No obstante, los Tuzos ya comenzaron a planificar el próximo año. La directiva decidió despedir a Jaime Lozano en la previa al duelo ante Pumas y Esteban Solari, entrenador argentino y hermano de Santiago Solari, será el entrenador de Pachuca en el Play-In.

Por otro lado, el conjunto de Hidalgo ya tendría a su primer refuerzo asegurado para 2026: se trata de Jordan García, portero colombiano de 20 años. El Grupo Pachuca compró al sudamericano hace unos meses con la intención de sumarlo a uno de sus dos equipos mexicanos a corto plazo.

Jordan García, el futuro portero de Pachuca (@joangarcia_50)

De acuerdo a lo informado por el periodista Raúl Gómez, la intención del Grupo Pachuca es que juegue en los Tuzos y que le compita a Carlos Moreno en la posición. “El plan inicial era enviarlo a Club León, pero Ignacio Ambriz no lo contempla”, sumó el reportero.

¿Quién es Jordan García?

Nacido en 2005 en El Retén, Colombia, Jordan García se formó en Fortaleza CEIF de su país y ha estado disputando la Primera División con este equipo. Asimismo, el portero fue el arquero titular de la Tricolor en el Mundial Sub-20 de este año, donde la selección cafetera terminó tercera tras vencer a Francia.

Pachuca siempre ha intentado darle lugar a futbolistas jóvenes y está por verse si Jordan García logra lucharle el puesto a Carlos Moreno. Por lo pronto esto se sabrá en los próximos meses, mientras tanto los Tuzos se preparan para enfrentar a Pumas en el Play-In con un cambio sustancial de entrenador.

