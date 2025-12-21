Es tendencia:
La verdad detrás del posible fichaje de Elías Montiel por el Real Oviedo de Guillermo Almada

El director técnico uruguayo tiene intenciones de reecontrarse con el mediocampista de 20 años en LaLiga de España.

Por Leandro Barraza

Elías Montiel interesa a Real Oviedo
© GETTY IMAGESElías Montiel interesa a Real Oviedo

Guillermo Almada cambió de club de la noche para la mañana. El estratega charrúa se encontraba en Real Valladolid, pero la directiva pucelana dio por finalizado su contrato de manera inmediata luego de que el uruguayo mostrara interés en una propuesta de Real Oviedo, equipo que está penúltimo en LaLiga de España.

Tras la salida de Veljko Paunovic, la directiva del Oviedo se interesó en Almada luego de la experiencia positiva en Pachuca, conjunto al que condujo a la final de la Copa Intercontinental ante Real Madrid y que pertenece al mismo grupo. Fue así que se concretó su llegada y rápidamente la mirada se posó en el próximo mercado de pases para sacar al equipo del fondo.

Es en este contexto que aparecieron rumores de jugadores de la Liga MX que podrían recalar en Real Oviedo. Uno de ellos es Elías Montiel, mediocampista de 20 años que debutó en 2023 con Pachuca, precisamente con Almada en el banquillo.

Elías Montiel con balón dominado (Getty Images)

¿Es real el interés de Real Oviedo por Elías Montiel?

Marca MX dio a conocer que efectivamente Real Oviedo tiene un serio interés en contratar a Elías Montiel por pedido de Guillermo Almada. El DT lo considera “un jugadorazo” que sería de gran ayuda para la plantilla y, aunque los contactos formales no comenzaron, lo cierto es que al tratarse de dos equipos del Grupo Pachuca no debería haber grandes complicaciones.

Federico Viñas y Salomón Rondón son dos antecedentes recientes de jugadores que pasaron de Pachuca a Real Oviedo. Además, si Montiel da el salto a España sería una buena oportunidad para pelear por un puesto en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. El roce europeo siempre es mejor considerado y ya demostró grandes cualidades en la Copa Intercontinental, certamen en el que fue reconocido con el Balón de Bronce.

En síntesis

  • Guillermo Almada se convirtió en nuevo entrenador de Real Oviedo tras salir de Real Valladolid.
  • Real Oviedo tiene interés en fichar al mediocampista Elías Montiel según reportó Marca MX.
  • Elías Montiel ganó el Balón de Bronce en la pasada Copa Intercontinental con Pachuca.
Leandro Barraza
