¿Por qué no juega Joao Pedro en América vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026?

Joao Pedro no juega con Atlético de San Luis frente a América. El motivo de la ausencia del campeón de goleo.

Este fin de semana se reinició el Apertura 2026 después de lo que fue la primera fase de la Leagues Cup. Este domingo se disputan cuatro partidos en la Liga MX y uno de ellos es el que tiene como protagonistas al América y a Atlético de San Luis, que se cruzan en un juego que inicia a las 17:00hs (CDMX).

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Es un partido que tiene a dos equipos en realidades distintas. América busca ganar para seguir en las primeras posiciones de la Liga MX, mientras que Atlético de San Luis intentará dar el batacazo para alejarse del fondo de la tabla, aunque tendrá que hacerlo sin Joao Pedro.

Joao Pedro no juega frente al América debido a que el último campeón de goleo de la Liga MX sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Esto sucedió hace unas semanas durante la pretemporada de Atlético de San Luis.

Al delantero aún le quedan unos 7 meses de rehabilitación para volver, por lo tanto Joao Pedro recién regresará en 2027 a jugar con el conjunto potosino. Esto fue un duro golpe para Atlético de San Luis por perder a un futbolista irremplazable en todo aspecto.

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La tabla de posiciones de la Liga MX