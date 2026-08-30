Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Rayados de Monterrey recibe este domingo al Atlético de San Luis en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El compromiso entre la Pandilla y el cuadro potosino está programado para comenzar a las 20:10 horas (tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo sobre el césped del Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León.

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La escuadra albiazul busca aprovechar el empuje de su afición en el Gigante de Acero para afianzarse en la parte alta de la tabla general, mientras que la visita intenta dar un golpe de autoridad para meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación directa.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición que desee seguir las acciones en territorio mexicano, no habrá transmisión por televisión abierta. El partido de Rayados frente a Atlético San Luis podrá disfrutarse en exclusiva por streaming a través de ViX Premium, así como por la plataforma Layvtime en el canal oficial de YouTube de Miguel Layún.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Rayados se presenta en casa tras mostrar momentos de gran nivel colectivo tanto en el certamen local como en su reciente andar internacional. Los dirigidos por Matías Almeyda necesitan sumar tres puntos clave para no ceder terreno en la ajustada lucha por los primeros lugares del torneo.

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Por su parte, el Atlético de San Luis llega a la Sultana del Norte con la misión de romper pronósticos. El elenco potosino ha mostrado pinceladas de buen fútbol en este inicio de campeonato, pero requerirá de máxima concentración defensiva y contundencia al frente si pretende llevarse un resultado favorable de una de las canchas más complicadas de la Liga MX.

En síntesis