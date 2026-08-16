¿Qué canal pasa por televisión abierta América vs. Atlético San Luis por el Apertura 2026 de la Liga MX?

América y Atlético de San Luis se enfrentan este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Club América vuelve al campo este domingo 16 de agosto para chocar ante el Atlético de San Luis dentro de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en las instalaciones del Estadio Banorte.

Publicidad

Las Águilas quieren mantener su paso firme y mantenerse en los primeros puestos del torneo, mientras que la escuadra potosina llega urgida de conseguir su primera victoria en la competencia.

¿Qué canal lo transmite en televisión abierta?

La buena noticia para los fanáticos azulcremas es que este partido sí se emitirá sin costo en la televisión pública mexicana. La señal encargada de llevar el cotejo en vivo será Canal 5.

De igual manera, para quienes cuenten con televisión de paga estará la alternativa de TUDN, mientras que en el ámbito digital se emitirá vía streaming mediante ViX (con acceso disponible en su aplicación nativa y dentro del catálogo de Amazon Prime Video para los suscriptores de ese canal).

Publicidad

La actualidad de ambos planteles

El conjunto dirigido por Guillermo Almada afronta este duelo tras una cosecha sólida de dos triunfos y una igualdad en sus primeras presentaciones, además de afinar detalles para su próxima llave internacional.

Por su parte, el Atlético de San Luis atraviesa un inicio complicado al sumar apenas dos unidades tras tres cotejos disputados, por lo que necesitará un partido perfecto en la capital para dar la sorpresa y meterse en la pelea del certamen.

En sintesis

Club América y San Luis juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX.

juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX. Canal 5 transmite en televisión abierta el partido en vivo a las 17:00.

transmite en televisión abierta el partido en vivo a las 17:00. Guillermo Almada busca mantener el paso invicto del América tras sumar dos triunfos.