¿Por qué no juega Anthony Martial en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El pasado fin de semana, Rayados de Monterrey consiguió una victoria más que importante ante León por 1-0 en condición de local. Sin embargo, el vestuario terminó un tanto amargado luego de la lesión que sufrió Anthony Martial, el delantero francés que será baja para el encuentro de este domingo ante Pumas UNAM por la Jornada 7 del Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que Anthony Martial no juega en Rayados de Monterrey vs. Pumas UNAM

Según informó el club, Martial sufrió una luxación en su hombro derecho. Se trata de una lesión más compleja de lo que puede llegar a parecer, por lo que su ausencia se extenderá mucho más allá del encuentro ante Pumas. En ese sentido, Rayados deberá reformular su alineación para sustituir a la figura europea que tendrá un largo tiempo de recuperación.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA. El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución”, confirmó Rayados de Monterrey en sus redes sociales.

Anthony Martial se retiró con asistencia médica tras su dura lesión en el hombro. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con información de especialistas un hombro dislocado toma entre 6 semanas y 3 meses para actividades cotidianas. El problema es que para recuperar fuerza y demás serían más de 6 meses. Por el momento, en el tema de inmovilización podría estar entre 1 a 3 semanas, por lo que podría perderse el torneo completo.

ver también ¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Rayados por la Jornada 7 del Clausura 2026

En síntesis