Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Rayados por la Jornada 7 del Clausura 2026

Pumas quiere seguir con su invicto en el torneo y este domingo recibe a Rayados en el CU por una nueva jornada de la Liga MX.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas vs. Rayados por la Liga MX.
© Getty ImagesPumas vs. Rayados por la Liga MX.

Desde las 17:00 hs de la CDMX, Pumas recibirá a Rayados de Monterrey por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo universitario busca un triunfo importante que le permita mantenerse firme en los primeros puestos de la tabla y mantener el invicto que ha acumulado hasta ahora.

Publicidad

Los dirigidos por su entrenador saben que sumar de a tres hoy les dará la oportunidad de no perderle pisada a Chivas y Cruz Azul, que se encuentran liderando el certamen. La afición espera un desempeño sólido y contundente de los universitarios en casa, aprovechando la localía para imponerse ante un rival complicado.

Por su parte, Rayados de Monterrey también llega con la necesidad de sumar puntos. Hasta ahora, el equipo regiomontano acumula tres victorias, dos derrotas y un empate, por lo que conseguir un triunfo en Ciudad Universitaria sería clave para recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla.

Alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Rodrigo López
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Alan Medina
  • César Garza
  • Pedro Vite
  • Jordan Carrillo
  • Robert Morales
  • Guillermo Martínez
Publicidad

Alineación de Rayados de Monterrey

  • Luis Cárdenas
  • Alonso Aceves
  • Stefan Medina
  • Víctor Guzmán
  • Gerardo Arteaga
  • Óliver Torres
  • Fidel Ambriz
  • Lucas Ocampos
  • Sergio Canales
  • Luca Orellano
  • Uros Djurdjevic
Nicolás Larcamón advirtió a Javier Aguirre sobre Charly Rodríguez: “Sería injusto que…”

ver también

Nicolás Larcamón advirtió a Javier Aguirre sobre Charly Rodríguez: “Sería injusto que…”

En síntesis

  • Pumas recibe a Rayados de Monterrey en la jornada 7 del Clausura 2026.
  • El portero Keylor Navas forma parte de la alineación titular del equipo universitario.
  • Rayados llega al encuentro con un registro de tres victorias y dos derrotas.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Anthony Martial en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?
Liga MX

¿Por qué no juega Anthony Martial en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

Sigue el minuto a minuto del Pumas vs Rayados
Pumas de la UNAM

Sigue el minuto a minuto del Pumas vs Rayados

La grave lesión de Anthony Martial en el Rayados vs León
Rayados de Monterrey

La grave lesión de Anthony Martial en el Rayados vs León

El comunicado de la Liga MX Femenil tras la suspensión del Clásico Nacional
Futbol Femenil

El comunicado de la Liga MX Femenil tras la suspensión del Clásico Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo