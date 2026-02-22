¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Rayados por la Jornada 7 del Clausura 2026

Desde las 17:00 hs de la CDMX, Pumas recibirá a Rayados de Monterrey por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo universitario busca un triunfo importante que le permita mantenerse firme en los primeros puestos de la tabla y mantener el invicto que ha acumulado hasta ahora.

Los dirigidos por su entrenador saben que sumar de a tres hoy les dará la oportunidad de no perderle pisada a Chivas y Cruz Azul, que se encuentran liderando el certamen. La afición espera un desempeño sólido y contundente de los universitarios en casa, aprovechando la localía para imponerse ante un rival complicado.

Por su parte, Rayados de Monterrey también llega con la necesidad de sumar puntos. Hasta ahora, el equipo regiomontano acumula tres victorias, dos derrotas y un empate, por lo que conseguir un triunfo en Ciudad Universitaria sería clave para recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla.

Alineación de Pumas

Keylor Navas

Rodrigo López

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Alan Medina

César Garza

Pedro Vite

Jordan Carrillo

Robert Morales

Guillermo Martínez

Alineación de Rayados de Monterrey

Luis Cárdenas

Alonso Aceves

Stefan Medina

Víctor Guzmán

Gerardo Arteaga

Óliver Torres

Fidel Ambriz

Lucas Ocampos

Sergio Canales

Luca Orellano

Uros Djurdjevic

