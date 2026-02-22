¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pumas vs. Rayados por la Jornada 7 del Clausura 2026

Desde las 17:00 hs de la CDMX, Pumas recibirá a Rayados de Monterrey por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo universitario busca un triunfo importante que le permita mantenerse firme en los primeros puestos de la tabla y mantener el invicto que ha acumulado hasta ahora.
Los dirigidos por su entrenador saben que sumar de a tres hoy les dará la oportunidad de no perderle pisada a Chivas y Cruz Azul, que se encuentran liderando el certamen. La afición espera un desempeño sólido y contundente de los universitarios en casa, aprovechando la localía para imponerse ante un rival complicado.
Por su parte, Rayados de Monterrey también llega con la necesidad de sumar puntos. Hasta ahora, el equipo regiomontano acumula tres victorias, dos derrotas y un empate, por lo que conseguir un triunfo en Ciudad Universitaria sería clave para recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla.
Alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- Alan Medina
- César Garza
- Pedro Vite
- Jordan Carrillo
- Robert Morales
- Guillermo Martínez
Alineación de Rayados de Monterrey
- Luis Cárdenas
- Alonso Aceves
- Stefan Medina
- Víctor Guzmán
- Gerardo Arteaga
- Óliver Torres
- Fidel Ambriz
- Lucas Ocampos
- Sergio Canales
- Luca Orellano
- Uros Djurdjevic
ver también
Nicolás Larcamón advirtió a Javier Aguirre sobre Charly Rodríguez: “Sería injusto que…”
En síntesis
- Pumas recibe a Rayados de Monterrey en la jornada 7 del Clausura 2026.
- El portero Keylor Navas forma parte de la alineación titular del equipo universitario.
- Rayados llega al encuentro con un registro de tres victorias y dos derrotas.