Revelan la fecha límite que tendría Domènec Torrent para revertir la situación negativa de Rayados

Rayados se encuentra afuera de las posiciones de Liguilla. Es por eso que el futuro de Domènec Torrent está en discusión.

Por Patricio Hechem

Domenec Torrent vive un momento complicado en Rayados
© Getty ImagesDomenec Torrent vive un momento complicado en Rayados

Rayados sufrió un duro golpe al perder por 2-0 con Pumas este domingo. Monterrey venía de ganarle a Club León la jornada pasada y no pudo empezar una racha positiva de victorias. Esto demuestra el momento irregular del conjunto regiomontano.

El equipo de Domènec Torrent inició el 2026 de manera irregular y Rayados en la actualidad se encuentra fuera de los puestos de Liguilla, un hecho que despierta críticas en la figura del entrenador. Monterrey está 9° en la tabla de la Liga MX con 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas en 7 partidos.

Según Raoul Ortíz, reconocido periodista de Fox Sports, Domènec Torrent podría tener una fecha de caducidad y menciona el 7 de marzo como día clave porque ese sábado Rayados se enfrenta con Tigres por una nueva edición del Clásico Regio.

Los próximos partidos de Rayados

El comunicador detalló en el programa ‘La Última Palabra’ que la próxima seguidilla de partidos de Monterrey ante Cruz Azul, Querétaro y Tigres serán fundamentales para el futuro del técnico español. En caso de obtener resultados negativos, el DT podría no seguir en el club.

Rayados está fuera de la Liguilla en la actualidad (Getty Images)

Domènec Torrent dirigió en 37 encuentros a Rayados, en los que consiguió 16 victorias, 9 empates y sufrió 12 derrotas. No son números muy positivos considerando que las exigencias del club regiomontano son altas por la inversión que viene haciendo desde hace tiempo.

Recordemos que el ciclo del entrenador comenzó en el Mundial de Clubes 2025 y luego estuvo a cargo del Apertura 2025, torneo en el que Rayados quedó eliminado en la semifinal tras ser derrotado por Toluca. Los próximos partidos serían determinantes para el futuro de Domènec Torrent.

En síntesis

  • Domènec Torrent enfrentaría el 7 de marzo como fecha límite en el Clásico Regio.
  • Monterrey ocupa el 9° lugar de la Liga MX con tres victorias en siete partidos.
  • El técnico registra 16 victorias, 9 empates y 12 derrotas en 37 encuentros dirigidos.
