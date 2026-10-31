Entérate cuáles serán los once iniciales de Almeyda y Abreu para el cruce en el Gigante de Acero.

En el Estadio BBVA, una multitud colmará las tribunas para vivir uno de los mejores choques de la jornada 15 del Apertura 2026. Se viene un enfrentamiento entre dos rivales que están ‘pegados’ en la tabla del torneo: Rayados recibe a Xolos en Monterrey. Aquí podrás encontrar las alineaciones con las que saldrá cada equipo.

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¿Cómo llegan Rayados y Xolos al juego del Apertura 2026?

El Club de Futbol Monterrey viene de caer por 1-0 como local ante Chivas y así se encuentra en la 8° colocación del torneo, con 20 unidades en lo que va del certamen. El Club Tijuana, mientras tanto, viene de igualar 1-1 con América de visitante, y de ese modo quedó en la 7° ubicación del campeonato, con 21 unidades.

¿Juega Gilberto Mora en Rayados vs. Xolos por el Apertura 2026?

Tras haber regresado el partido pasado, se espera que Gilberto Mora sea de la partida en el Gigante de Acero para enfrentar a ‘La Pandilla’. Luego de las molestias en la cadera que complicaron su presencia este semestre, la joya del Tijuana ya está mejor y disponible. Jugó unos minutos en el Azteca y hoy sería titular en Monterrey.

Gil Mora vuelve al equipo de Xolos [Foto: Getty]

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La probable alineación de Rayados ante Xolos:

Esteban Andrada.

Ricardo Chávez.

Carlos Salcedo.

Víctor Guzmán.

Gerardo Arteaga.

Oliver Torres.

César Garza.

Jesús Corona.

Lucas Ocampos.

Diego Rossi.

Hugo Cuypers.

DT: Matías Almeyda.

La probable alineación de Xolos ante Rayados:

Antonio Rodríguez.

Rafael Fernández.

Jackson Porozo.

Unai Bilbao.

Pablo Ortiz.

Ignacio Rivero.

Ángel Zapata.

Gilberto Mora.

Ramiro Árciga.

Elías Manoel.

Francisco González.

DT: Sebastián Abreu.

¿A qué hora juegan Rayados vs. Xolos por el Apertura 2026?

El encuentro entre los de Monterrey y los de Tijuana se llevará a cabo HOY sábado 31 de octubre, por el duelo correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026. El compromiso de Liga MX, a celebrarse en el Estadio BBVA de los ‘Rayados’, dará comienzo esta tarde a partir de las 19.00 horas del Centro de México.

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