Santos Laguna y León serán los protagonistas del primer encuentro de la agenda de este sábado, cuando se vean las caras en el Estadio TSM Corona, por el duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los ‘Guerreros’ y la ‘Fiera’ necesitan ganar con urgencia para escalar posiciones y aferrarse a las últimas posibilidades de clasificación.

En pos de esas aspiraciones de triunfo, el León tendrá que afrontar una dificultad inesperada: no podrá contar con el panameño Ismael Díaz. El delantero centroamericano es uno de los goleadores del conjunto esmeralda en un semestre adverso, y representará una baja significativa para enfrentar al equipo verdiblanco.

El atacante de ‘La Fiera’ se perderá el compromiso de esta tarde ante Santos Laguna dado que se encuentra ‘tocado’ luego de la participación con su selección. El ‘killer’ de León viene de tener minutos con Panamá en las Eliminatorias CONCACAF durante la jornada FIFA, y allí sufrió unas molestias que lo dejaron fuera del partido de hoy.

León, sin Ismael Díaz pero con James Rodríguez [Foto: Getty]

Ismael Díaz no tardó en reincorporarse a los entrenamientos del elenco esmeralda, pero en la última práctica hizo trabajos diferenciados, y eso llevó a que Ignacio Ambriz decida no convocarlo para el encuentro ante Santos Laguna. No estará ni siquiera en el banco de suplentes en el compromiso donde el equipo necesita llevarse una victoria sí o sí.

En lo que va del Torneo Apertura 2025, el delantero de León acumula 5 anotaciones y 1 asistencia, y al no estar en el juego de esta jornada 13 perderá una buena chance de acercarse al líder de goleo. Para colmo, venía de convertir con la Selección Panameña ante Surinam en el último partido. ¿Podrá ‘La Fiera’ imponerse pese a la baja de su referencia de área?

El encuentro entre Santos Laguna y León tendrá lugar HOY sábado 18 de octubre, desde el Estadio TSM Corona, a partir de las 17.00 horas CDMX, por la continuidad de la 13° jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El compromiso se podrá sintonizar en forma exclusiva, a través de la plataforma ViX Premium.

