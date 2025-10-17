Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el hat-trick de Juan Brunetta en Tigres vs. Necaxa

El argentino tuvo una noche soñada y se metió en la puja por el liderato de goleo del campeonato. ¿Cómo marcha?

Por Martín Zajic

Brunetta anotó por triplicado en la victoria de Tigres.
© Getty ImagesBrunetta anotó por triplicado en la victoria de Tigres.

Juan Brunetta tuvo una noche soñada en el Estadio Universitario, además de un encuentro consagratorio y una de sus actuaciones más destacadas como futbolista de Tigres UANL: el argentino convirtió un hat-trick en la victoria de los ‘Universitarios’ este viernes en casa, para ayudar al equipo a seguir escalando en la tabla del campeonato.

Publicidad

El mediocampista de 28 años fue, consecuentemente a su extraordinaria presentación, elegido como “MVP” del partido en el triunfo de Tigres por 5-3 ante Necaxa. El volante con pasado en Santos anotó ¡tres goles en media hora! para que los ‘Felinos’ comenzaran a liquidar el juego ante los ‘Rayos’, para luego irse ovacionado por la afición.

Gracias a sus conquistas por triplicado ante Necaxa, Juan Brunetta alcanzó los 7 tantos en el Torneo Apertura 2025. Además de sus anotaciones de este viernes, le había podido marcar a Puebla, al América y a Cruz Azul (todos en el Estadio Universitario) y a Querétaro (en el Estadio Corregidora, su único gol como visitante). Ahora, lleva tres juegos al hilo convirtiendo.

Juan Brunetta se lució y se llevó los aplausos de todos.

Juan Brunetta se lució y se llevó los aplausos de todos.

Publicidad

Con su más de media docena de anotaciones, el talentoso volante del elenco auriazul se metió en el Top 5 de artilleros de la tabla de goleo de esta Liga MX, a la espera de que se desarrolle lo que queda de la fecha. Este viernes, también convirtieron y se prendieron en la lucha Diber Cambindo (anotó un doblete), Joao Pedro (marcó un gol) y Ángel Correa (también uno), que quieren decir presente.

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Tigres UANL ante Necaxa

ver también

Liga MX: así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Tigres UANL ante Necaxa

La tabla de goleo EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¡Impacto inmediato! Gilberto Mora volvió del Sub-20 y generó un penal en Xolos vs. Puebla

ver también

¡Impacto inmediato! Gilberto Mora volvió del Sub-20 y generó un penal en Xolos vs. Puebla

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotación de Juan Brunetta en Tigres UANL
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotación de Juan Brunetta en Tigres UANL

¿Por qué no juegan Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025?

Juan Brunetta llenó de elogios a Ángel Correa por su nivel
Club Tigres

Juan Brunetta llenó de elogios a Ángel Correa por su nivel

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los partidos del sábado
Liga MX

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los partidos del sábado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo