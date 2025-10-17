Juan Brunetta tuvo una noche soñada en el Estadio Universitario, además de un encuentro consagratorio y una de sus actuaciones más destacadas como futbolista de Tigres UANL: el argentino convirtió un hat-trick en la victoria de los ‘Universitarios’ este viernes en casa, para ayudar al equipo a seguir escalando en la tabla del campeonato.

El mediocampista de 28 años fue, consecuentemente a su extraordinaria presentación, elegido como “MVP” del partido en el triunfo de Tigres por 5-3 ante Necaxa. El volante con pasado en Santos anotó ¡tres goles en media hora! para que los ‘Felinos’ comenzaran a liquidar el juego ante los ‘Rayos’, para luego irse ovacionado por la afición.

Gracias a sus conquistas por triplicado ante Necaxa, Juan Brunetta alcanzó los 7 tantos en el Torneo Apertura 2025. Además de sus anotaciones de este viernes, le había podido marcar a Puebla, al América y a Cruz Azul (todos en el Estadio Universitario) y a Querétaro (en el Estadio Corregidora, su único gol como visitante). Ahora, lleva tres juegos al hilo convirtiendo.

Juan Brunetta se lució y se llevó los aplausos de todos.

Con su más de media docena de anotaciones, el talentoso volante del elenco auriazul se metió en el Top 5 de artilleros de la tabla de goleo de esta Liga MX, a la espera de que se desarrolle lo que queda de la fecha. Este viernes, también convirtieron y se prendieron en la lucha Diber Cambindo (anotó un doblete), Joao Pedro (marcó un gol) y Ángel Correa (también uno), que quieren decir presente.

La tabla de goleo EN VIVO del Torneo Apertura 2025: