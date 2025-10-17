En el retorno de la actividad del futbol mexicano, Santos Laguna y Club León serán los animadores de uno de los prometedores cruces del fin de semana: este sábado por la tarde, los ‘Guerreros’ y la ‘Fiera’ se miden en un duelo de necesitados. A continuación, entérate todos los detalles para no perderte la transmisión del partido.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Santos Laguna vs. Club León con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El conjunto verdiblanco se ubica en la 16° lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, con tan sólo 10 puntos, producto de tres victorias, una igualdad y ocho derrotas. En su última presentación, el equipo de Francisco Rodríguez Vílchez cayó por 3-0 ante el Club América fuera de casa.

El elenco esmeralda, por su parte, se coloca en el 12° puesto de la fase regular del campeonato, con 12 unidades, tras cosechar tres triunfos, tres empates y seis caídas. En su más reciente actuación, los ahora dirigidos por Ignacio Ambriz perdieron por 4-2 ante Toluca en condición de local.

Santos y León se verán las caras en Torreón [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Santos Laguna vs. León por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Club León se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, con sede en el Estadio TSM Corona de Torreón, a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por el compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

ver también ¿Cuándo se reanuda la Liga MX y cómo se jugará la jornada 13 del Apertura 2025?

¿Va por TV abierta Santos Laguna vs. León por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Club León, desafortunadamente para los fanáticos de ambos conjuntos, no será transmitido por televisión abierta en suelo mexicano. Ninguno de los canales disponibles se hará cargo de la cobertura del duelo liguero. En simultáneo, se disputarán otros dos compromisos por lo que pelearán por el ‘rating’ televisivo.

ver también ¿Será tricampeón de goleo? Así quedaron Paulinho y Toluca en la tabla de anotadores de la Liga MX

¿Qué canal transmite Santos Laguna vs. León por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Club León se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ViX Premium, por medio de la plataforma Amazon Prime Video. Será la única manera de poder seguir la transmisión del juego en suelo nacional.

Publicidad

Publicidad