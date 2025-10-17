Este viernes 17 de octubre le regaló a los fanáticos del futbol mexicano una de las jornadas futboleras más memorables de los últimos tiempos para este día de la semana. Con tres partidazos, descubre a continuación cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 en el comienzo de esta jornada 13 que todavía tiene mucho para dar por delante.

Los resultados del viernes en el Torneo Apertura 2025:

Con la victoria de los ‘Universitarios’ como plato fuerte destacado, estos fueron los marcadores finales del primer día de esta decimotercera jornada:

Puebla 4-3 Xolos (Marín, De la Rosa y Baltazar x2 / Castañeda x2 y Mourad)

(Marín, De la Rosa y Baltazar x2 / Castañeda x2 y Mourad) Tigres 5-3 Necaxa (Brunetta x3, Correa y Lainez / Cambindo x2 y Monreal)

(Brunetta x3, Correa y Lainez / Cambindo x2 y Monreal) Atlético San Luis 2-0 Atlas (Joao Pedro y Macías)

En un primer día del fin de semana espectacular, se convirtieron ¡17 goles en 3 encuentros!, un promedio de más de cinco por partido, de lo más alto registrado en los últimos tiempos del “viernes botanero”.

Gracias a la victoria conseguida por los ‘Felinos’ en su casa, Tigres se metió en el podio del campeonato, sólo por detrás de Toluca y América, que todavía tienen que jugar. Si los resultados ajenos lo favorecen, podría ser una jornada cúlmine para el equipo universitario para volver a prenderse de lleno en la pelea por el liderato.

Tigres se impuso en casa y se metió de lleno en la pelea [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025?

Como este viernes no jugó ninguno de los equipos que estaban en el podio al comienzo de la jornada, Toluca continúa como puntero de la fase regular del campeonato, a la espera de los encuentros de este sábado. Será un día de muchas definiciones, sobre todo por los cruces entre rivales directos que compiten por los puestos de la parte superior.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se juegan este sábado en el Torneo Apertura 2025?

El día de mañana será uno de los días más recargados del año en la Liga MX: toda la jornada 13 se completará este sábado 18 de octubre. Hay ¡seis! compromisos programados, de los cuales tres se jugarán en simultáneo, otro par lo mismo y únicamente se jugará ‘solo’ el Clásico Joven:

Toluca vs. Querétaro: 17.00 horas por Caliente TV, Azteca 7, Tubi y Azteca Deportes Network.

17.00 horas por Caliente TV, Azteca 7, Tubi y Azteca Deportes Network. FC Juárez vs. Pachuca: 17.00 horas por Caliente TV y FOX.

17.00 horas por Caliente TV y FOX. Santos Laguna vs. León: 17.00 horas por ViX Premium.

17.00 horas por ViX Premium. Monterrey vs. Pumas: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Chivas vs. Mazatlán: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

19.07 horas por Amazon Prime Video. Cruz Azul vs. América: 21.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

