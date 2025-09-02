Es tendencia:
Club León anunció la salida de dos jugadores importantes y la afición reclamó a pulmón: “¿Y los fichajes?”

Este martes se hizo oficial la baja de dos futbolistas reconocidos de 'La Fiera' sin reemplazos confirmados. Los detalles.

Por Martín Zajic

Berizzo sufre: León perdió dos jugadores más.
© Getty ImagesBerizzo sufre: León perdió dos jugadores más.

El Club León ha sido, desafortunadamente para sus aficionados, uno de los “desarmaderos” más grandes del futbol mexicano en los últimos meses. Futbolistas de todo tipo se han marchado del club recientemente, quizás sin sustitutos de su mismo nivel de acuerdo a la perspectiva de gran parte de los fanáticos.

Cuando parecía que las partidas habían cesado y que la continuidad de la competencia calmaba todo, este martes se han anunciado dos bajas más en la plantilla de ‘La Fiera’, que ha quedado más debilitada. Eduardo Berizzo tendrá que mover fichas para potenciar a otros jugadores y la directiva trabajar en llevar reemplazos de calidad.

La primer baja anunciada ha sido la de Adonis Frías, que fue traspasado al Santos de Brasil en una cifra que aún no ha trascendido, pero que luego de arduas negociaciones habría convencido al Grupo Pachuca al punto de aceptar desprenderse de uno de sus mejores zagueros centrales. El argentino ya fue presentado en su nuevo club.

El defensa no fue el único extranjero que dejó León en estas horas: su compatriota Emiliano Rigoni se convirtió en refuerzo de Sao Paulo, también de Brasil, pero en otras condiciones. El volante rescindió su contrato con el conjunto esmeralda y fichó como libre y con el pase en su poder. También ya ha sido anunciado en su flamante equipo.

En el caso de Adonis, se trataba de un futbolista habitualmente titular en el esquema del ‘Toto’, y que León tendrá que suplir pronto para no sentir su pérdida. Por el lado de Emiliano, si bien últimamente venía relegado en la consideración y con pocos minutos, era un nombre interesante dentro del recambio y ahora una variante menos para el cuerpo técnico.

Adonis Frías, una pérdida invaluable para León [Foto: Getty]

Para poder fichar a los reemplazantes de los salientes Frías y Rigoni, la directiva tiene sólo diez días más de mercado abierto: el próximo 12 de septiembre cierra la ventana de transferencias de verano y a partir de entonces no se podrán realizar nuevas contrataciones. Comenzó la cuenta regresiva y el público de León, lógicamente, se impacienta…

martín zajic
Martín Zajic
