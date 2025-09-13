Es tendencia:
¿Por qué no juega James Rodríguez en Tigres UANL vs. León por la Jornada 8 del Apertura 2025?

Entérate el motivo de la ausencia del talentoso volante colombiano de La Fiera en el juego de este sábado 13 de septiembre.

Por Juan Ignacio Barbieri

James Rodríguez regresó a León en los últimos días tras jugar las Eliminatorias Sudamericanas con Colombia.
Tigres UANL recibirá a León en la continuidad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. A partir de las 19:00 horas (CDMX), el conjunto de Guido Pizarro buscará una victoria que lo acerque a las posiciones de vanguardia del torneo frente al equipo de Eduardo Berizzo que necesita un buen resultado para no caerse de las posiciones de Play-In.

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Club León por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Con las alineaciones ya confirmadas, una de las novedades en el equipo titular de La Fiera pasa por la ausencia de James Rodríguez, siendo este el único cambio con respecto al partido ante Querétaro (3-0). Debido a una decisión técnica, el colombiano de 34 años iniciará desde la banca luego de haber regresado de su excursión con la selección nacional cafetera en las Eliminatorias Sudamericanas.

Así, Eduardo Berizzo se guardará la posibilidad de contar con el talentoso volante ex Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros, en algún momento del partido. Será la tercera suplencia sobre un total de cinco partido jugados para James Rodríguez en el Apertura 2025, torneo en el que además quedó fuera de la convocatoria ante Rayados y Necaxa.

James Rodríguez será suplente por tercera vez en el Apertura 2025. (Getty Images)

Desde su llegada a León en enero de este año, el surgido en Envigado disputó 25 juegos con tres goles y siete asistencias. Además, completó 1.886 minutos en cancha, recibió dos amarillas y una roja por doble amonestación.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
