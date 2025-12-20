¿Por qué no juega Enzo Fernández en Newcastle vs. Chelsea por la Premier League 2025-26?

Newcastle y Chelsea juegan este sábado 20 de diciembre en lo que es el primer partido de la Jornada 17 de la Premier League. El encuentro, el cual se lleva a cabo en St’ James Park, se espera que sea apasionante entre dos equipos poderosos.

Publicidad

Publicidad

Los juegos entre Newcastle y Chelsea suelen ser entretenidos, a pesar de que en la actualidad los separan 6 puntos en la clasificación. Los Blues necesitan ganar para seguir soñando con el título de la Premier League, pero tendrán que hacerlo sin Enzo Fernández.

En realidad, el centrocampista argentino no es que no está presente en la convocatoria sino que Enzo Maresca decidió dejarlo en la banca. No hay ninguna información oficial sobre una posible lesión de Enzo Fernández, por lo que se podría explicar de dos maneras.

La primera es que el entrenador lo sentó a Enzo Fernández para que descanse debido a un desgaste acumulado de partidos, mientras que la segunda justificación sería que, al volver Moisés Caicedo tras cumplir sus tres fechas de suspensión, Enzo Maresca no cree que el argentino forme parte de su alineación ideal.

Publicidad

Publicidad

Considerando que Enzo Fernández fue titular durante toda la temporada, la explicación más probable es la primera. De todas maneras, el Chelsea tendrá una visita dura en St’ James Park y buscará llevarse los tres puntos frente a un rival que siempre lo complica.

En síntesis

Enzo Fernández inicia como suplente el partido del Chelsea ante Newcastle.

El encuentro se disputa este 20 de diciembre en el estadio St’ James Park.

Moisés Caicedo regresó a la alineación tras cumplir tres fechas de suspensión oficial por la expulsión frente al Arsenal.