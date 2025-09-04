Es tendencia:
James Rodríguez marcó el 1-0 entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

El mediocentro colombiano marcó el 1-0 para los Cafeteros ante la Verde por las Eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial 2026.

Por Agustín Zabaleta

James Rodríguez marcó el 1-0 para Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas
© CapturaJames Rodríguez marcó el 1-0 para Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

En el marco de la Jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Selección Colombiana le gana 1-0 a Bolivia en condición de local en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla gracias a la anotación de James Rodríguez.

A los 30 minutos del primer tiempo, el volante del Club León recibió un pase de Santiago Arias en el área de la Verde y el jugador disparó de primera casi sin pensarlo, dejando sin reacción a la defensa rival y al experimentado guardameta Carlos Lampe.

Con esta victoria, los Cafeteros abrochan de manera matemática su pase directo a la Copa del Mundo del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, volviendo al torneo luego de ausentarse en Qatar 2022, la única de las últimas 4 ediciones.

Además, con este gol, el ex Real Madrid se transformó en el máximo goleador de los Cafeteros en las Eliminatorias Mundialistas con 14 anotaciones, superando por uno a Radamel Falcao. En el conteo general, el Tigre lidera el ranking con 36 contra 30 del volante del a Fiera.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

De cara al cierre de la clasificatoria mundialista, Colombia estará visitante a Venezuela, que aún tiene chances de clasificar al Repechaje, el próximo martes 9 de septiembre desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Monumental de Maturin de la ciudad homónima.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
