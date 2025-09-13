Las alineaciones de Tigres UANL vs. Club León por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres UANL y Club León se ven las caras este sábado desde las 19:00 hs (centro de México) en el Estadio Universitario de la UANL por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este duelo se presenta como uno de los más atractivos del fin de semana no solo por la calidad de futbolistas en ambas plantillas, sino también por lo que se juegan.

El equipo Felino es, junto a Chivas, el único club que disputó apenas seis partidos. Sin embargo, incluso con esa desventaja marcha cuarto en la tabla de posiciones de la Liga MX y un triunfo ante León esta noche lo acomodaría en la lucha por la cima junto a Rayados, América y Cruz Azul.

El conjunto Esmeralda, por por su parte, está décimo en la tabla, pero viene en levantada. Arrastra un invicto de tres encuentros, conformado por dos victorias y un empate. Por eso, James Rodríguez y compañía llega con la confianza por los cielos para hacerle frente a Tigres en un duelo que promete y mucho. A continuación, conoce las alineaciones.

Probable alineación de Tigres UANL vs. León

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Juan José Purata

Rómulo Zwarg

Jesús Angulo

Juan Brunetta

Fernando Gorriarán

Ozziel Herrera

Ángel Correa

Diego Lainez

Nicolás Ibáñez

Tigres vs. León por el Torneo Clausura 2025 (GETTY IMAGES)

Probable alineación de León vs. Tigres UANL

Óscar García

Sebastián Santos

Stiven Barreiro

Paul Bellón

Salvador Reyes

Nicolás Fonseca

Rodrigo Echeverría

James Rodríguez

Fernando Beltrán

Ismael Díaz

Alfonso Alvarado

