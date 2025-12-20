Quién pelea HOY sábado 20 de diciembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Como es habitual, con cada sábado que llega en la semana, todos los aficionados amantes a las artes marciales mixtas y, más precisamente a la UFC, se preguntan quiénes serán los protagonistas encargados de dar el show que enamora al mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la mala noticia se hace presente, ya que este sábado 29 de noviembre no habrá actividad de ningún tipo.

¿Por qué no hay UFC este sábado 20 de diciembre?

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 20 de diciembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 13, se decidió dar por finalizada la temporada y tomarse unas pequeñas vacaciones antes de retomar con la actividad en 2026, esperando tener un año tan bueno como el que pasó.

El próximo sábado 24 de enero, el T-Mobile Arena de Las Vegas será la casa de una jornada que tendrá en acción a algunas de las figuras más emblemáticas de la organización. En el duelo estelar se medirán Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes buscarán el título interino del peso ligero.

Además, Kayla Harrison expondrá su corona del peso gallo ante la leyenda Amanda Nunes. La brasileña regresa del retiro para buscar demostrar que sigue siendo la artista marcial más influyente de todos los tiempos.

La cartelera está plagada de figuras del estilo de Sean O’Malley, Waldo Cortés-Acosta y más. Este será el evento numerado 324 de UFC, que tiene como gran prioridad conquistar la Casa Blanca en 2026, organizando una jornada que será parte de los festejos de los 250 años de independencia americana.