¿Por qué no juega Jeremy Márquez en Atlas vs. Cruz Azul por la Liguilla del Clausura 2026?

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Atlas y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara este sábado 2 de mayo desde las 21:15 horas (Ciudad de México). Ambos equipos van por el primer golpe en la serie.

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Para este partido, el director técnico Joel Huqui no contará con un jugador que es una pieza titular. El mediocentro mexicano Jeremy Márquez no será parte del compromiso y estará en el banquillo. El jugador sufrió una molestia muscular y aún no está para ir desde el inicio.

¿Quién será el reemplazo de Jeremy Márquez en Atlas vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, el mediocentro mexicano Amaury García se suma a la alineación titular y se sumará al mediocampo junto a Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez. El jugador intentará aprovechar los minutos que tiene para sumar consideración en el equipo de cara a la próxima temporada.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Atlas sin Jeremy Márquez?

Sin Jeremy Márquez, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Zorros: Mier; Rodarte, Ditta, Piovi, Campos Rotondi; Márquez, Rodriguez, Palavecino; Paradela y Ebere.