En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM empató 3-3 en condición de visitante ante América en el Estadio Banorte de Ciudad de México y dejaron todo para definir en el partido de Vuelta.

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Tras el compromiso, Efraín Juárez, DT de los Universitarios, habló del partido: “Feliz, orgulloso de lo que vi en la cancha, un equipo que, no es la primera vez que lo digo, el resultado viene acompañado, vi lo que mi cabeza quería ver, ver solamente un equipo en la cancha, no sé lo que se ve en tele, adentro, lo que me tocó ver, un espectáculo mi equipo, estoy emocionado”.

Por otro lado, habló de las polémicas del juego: “Nunca hablo del arbitraje, no lo sé, no lo he visto, a Carrasquilla lo agarran del cuello, le dan un codazo a Bennevendo antes, no quiero hablar de los árbitros, no sé si hay cosas previas, es parte dé, dos penaltis en cuartos de final, es difícil de ver”.

En conferencia de prensa, Efraín Juárez habló sobre los dos penales marcados a favor del América en el Clásico Capitalino. 🚨⚽️



📹 @dtorrijoss pic.twitter.com/3DRbJVVNMC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 4, 2026

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Y continuó: “Es fútbol, me quedo con el rendimiento del equipo, sabe a lo que juega, dos penaltis, una falta de concentración, no hay más, puedo contar muchas, tuvimos el 4-1, el 4-3 al final, los expertos decidirán, tendrán que regresarle, no me importa”.

Para cerrar el tema, añadió: “Yo por venir aquí a hablar de un espectáculo y que todo está bien, cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas. Fuimos los que más jugamos, en un estadio imponente, podrán decir mil cosas, la evaluación, veas los 99 minutos, no puedes engañar y mentir. La realidad, es que adentro estamos en paz, pudimos ser ratoneros, es lo que me representa, lo que representa a la gente”.

¿Cuándo juega Pumas UNAM ante América por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Pumas UNAM y América será el próximo domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de la capital mexicana.

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En síntesis