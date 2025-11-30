En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul recibe a Chivas este domingo 30 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Tras el 0-0 de la Ida, ambos conjuntos van por el triunfo.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Nicolás Larcamón no contará en el onceno inicial con Kevin Mier, un futbolista que siempre es titular. El motivo de su ausencia radica en que el portero colombiano sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha ante Pumas UNAM.

¿Quién será el reemplazo de Kevin Mier en Cruz Azul vs. Chivas?

Con esta noticia, el jugador Andrés Gudiño se sumará al equipo y tendrá la oportunidad de mostrarse y sumar minutos. Sobre todo, le servirá para ser tenido en cuenta por el entrenador de cara al Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Chivas sin Kevin Mier?

Sin Kevin Mier, el conjunto celeste formará de la siguiente manera ante el Rebaño Sagrado: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Rivero, Márquez, Faravelli, Rotondi; Paradela, Rodríguez; y Fernández.

Publicidad

Publicidad