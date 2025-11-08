Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas y Rayados se enfrentan este sábado 8 de noviembre desde las 17:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos van por la victoria en un compromiso entre dos equipos importantes del país.

Para este encuentro, el director técnico Gabriel Milito no contará con un jugador titular clave. El defensa mexicano Luis Romo no será de la partida y ni siquiera integrará el banquillo. La razón radica en que el jugador fue expulsado por roja directa la fecha anterior ante Pachuca.

¿Quién será el reemplazo de Luis Romo en Chivas vs. Rayados?

Con esta noticia, el defensa Gilberto Sepúlveda se sumaría al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Rayados sin Luis Romo?

Sin Luis Romo, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Rangel; Aguirre, Sepúlveda, Castillo, B.González; Alvarado, Govea, F.González; Álvarez, Sandoval y A.González.

