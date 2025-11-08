Es tendencia:
¿Por qué no juega Luis Romo en Chivas vs. Rayados por la Jornada 17 del Apertura 2025?

El defensa mexicano no será parte del duelo del Rebaño Sagrado ante los Albiazules por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Luis Romo no será parte del duelo de Chivas ante Rayados por el Apertura 2025
© Getty ImagesLuis Romo no será parte del duelo de Chivas ante Rayados por el Apertura 2025

Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MXChivas Rayados se enfrentan este sábado 8 de noviembre desde las 17:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos van por la victoria en un compromiso entre dos equipos importantes del país. 

Para este encuentro, el director técnico Gabriel Milito no contará con un jugador titular clave. El defensa mexicano Luis Romo no será de la partida y ni siquiera integrará el banquillo. La razón radica en que el jugador fue expulsado por roja directa la fecha anterior ante Pachuca. 

¿Quién será el reemplazo de Luis Romo en Chivas vs. Rayados?  

Con esta noticia, el defensa Gilberto Sepúlveda se sumaría al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.  

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Rayados sin Luis Romo?  

Sin Luis Romo, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Rangel; Aguirre, Sepúlveda, Castillo, B.González; Alvarado, Govea, F.González; Álvarez, Sandoval y A.González

En síntesis

  •  El partido Chivas vs. Rayados por la Jornada 17 del Apertura 2025 se juega el sábado 8 de noviembre
  • El defensa Luis Romo no jugará contra Rayados porque fue expulsado con roja directa en la fecha anterior. 
  • El reemplazo del jugador Luis Romo en la defensa de Chivas sería el futbolista Gilberto Sepúlveda
