Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Xolos ante Atlas

En esta nota, entérate cómo se encuentran las posiciones del campeonato luego de los partidos del viernes.

Por Martín Zajic

Xolos se hizo fuerte en casa y venció a Atlas.
¡Último viernes botanero! Arrancó la 17° jornada del Torneo Apertura 2025 con tres enfrentamientos decisivos que ya comenzaron a marcar el camino rumbo al Play-in y a los cuartos de final de la Liguilla. En este contexto, repasa cómo se encuentra la tabla de posiciones de la Liga MX al cabo de los encuentros de este primer día de acción del fin de semana.

Los resultados del viernes en la jornada 17 del Apertura 2025:

Estos fueron los marcadores finales de los tres partidos de este viernes 7 de noviembre en la Primera División del futbol mexicano:

  • FC Juárez 1-2 Querétaro (Diego Valoyes / Moisés Mosquera en contra y Ali Ávila)
  • Mazatlán 1-1 Necaxa (Fábio Gomes y Ricardo Monreal)
  • Xolos 2-0 Atlas (Jesús Gómez y Unai Bilbao)

En este primer día de actividad en la última jornada de la fase regular, se convirtieron seis tantos en tres encuentros, un promedio de 2,33 goles promedio por juego, de lo más bajo de los últimos tiempos para el viernes botanero.

Unai Bilbao sentenció el triunfo de Xolos ante Atlas [Foto: Getty]

Unai Bilbao sentenció el triunfo de Xolos ante Atlas [Foto: Getty]

¿Quién es el líder en la jornada 17 del Apertura 2025?

Tras los encuentros del viernes, el puntero aún debe jugar: Cruz Azul, dueño transitorio de la cima del campeonato, disputará su partido correspondiente mañana por la noche, donde buscará ratificarse como superlíder de esta fase regular. De atrás, lo siguen muy de cerca Toluca, América y Tigres, que son los que tienen chances matemáticas de arrebatarle la punta a ‘La Máquina’.

Liga MX Apertura 2025: eliminados, clasificados y los que aún tienen chances de jugar fase final

La tabla de posiciones en la jornada 17 del Apertura 2025:

¿Qué partidos se juegan este sábado en la jornada 17 del Apertura 2025?

Este sábado 8 de noviembre se llevarán a cabo cinco encuentros en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

  • Tigres vs. Atlético San Luis: a partir de las 17.00 horas, en el Estadio Universitario.
  • Chivas vs. Monterrey: a partir de las 17.07 horas, en el Estadio Akron.
  • Toluca vs. América: a partir de las 19.00 horas, en el Estadio Nemesio Diez.
  • León vs. Puebla: a partir de las 19.00 horas, en el Nou Camp.
  • Cruz Azul vs. Pumas: a partir de las 21.05 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.
Nacho Ambriz, DT de León, anticipa la salida de James Rodríguez: “Son jugadores que se extrañan”

martín zajic
Martín Zajic
