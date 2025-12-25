La Navidad también es una fecha muy especial para los aficionados al básquet y, en particular, para los seguidores de la NBA, que cada 25 de diciembre esperan una jornada diferente. Mientras muchas competiciones deportivas hacen una pausa por las fiestas, la liga estadounidense mantiene una tradición que se ha convertido en un clásico del calendario.

Como ocurre todos los años, la NBA programa una cartelera especial el 25 de diciembre, con partidos atractivos y equipos protagonistas. Es una jornada pensada para que los aficionados puedan disfrutar del básquet a lo largo del día, incluso en medio de las celebraciones navideñas.

Este jueves 25 de diciembre, la NBA ofrecerá varios encuentros consecutivos, con acción desde el mediodía hasta la noche. De esta manera, los seguidores de la liga tendrán distintas opciones para sentarse frente al televisor y seguir la jornada completa.

Para quienes quieran saber qué partidos se juegan hoy en la NBA, a continuación dejamos la agenda completa en horario de México para que no te los pierdas.

Partidos de la NBA hoy – Jueves 25 de diciembre

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks – 11:00

– 11:00 San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder – 13:30

– 13:30 Dallas Mavericks vs Golden State Warriors – 16:00

– 16:00 Houston Rockets vs Los Angeles Lakers – 19:00

En síntesis

La NBA programó una cartelera especial de cuatro partidos consecutivos para este jueves 25 de diciembre.

programó una cartelera especial de consecutivos para este jueves 25 de diciembre. Los New York Knicks extienden su récord histórico con 58 apariciones en jornadas de Navidad.

extienden su récord histórico con en jornadas de Navidad. El duelo entre Cleveland Cavaliers y Knicks iniciará la actividad a las 11:00 horas (México).

