Si quiere mantener la esperanza de sacar pasaje a la Fiesta Grande del futbol mexicano, Rayados deberá imponerse hoy en su visita a Toluca. El conjunto regio buscará aprovecharse del mal momento de los choriceros y llevarse tres puntos de una cancha que no es la fortaleza que era antes. Deberán hacer un partido perfecto.

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Antes de salir a realizar los ejercicios precompetitivos, Matías Almeyda dio a conocer en la charla táctica el equipo a los jugadores. Dentro de los elegidos por el entrenador, lo distintivo es la salida del equipo de Jesús Corona, que no será de la partida en el Monterrey. El ‘Tecatito’ es el principal nombre que le falta a la alineación albiazul.

Para la tranquilidad de la afición de Rayados, el referente del cuadro regio no presenta lesiones o problemas físicos que le impidan jugar el partido contra el Toluca. El experimentado futbolista de ‘La Pandilla’ estará junto al cuerpo técnico en la banca esperando su turno para ingresar al encuentro si de ese modo lo decide Almeyda.

Almeyda lo hará aguardar detrás al Tecate [Foto: Getty]

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El hecho de que Tecatito Corona no aparezca en la formación del Monterrey se basa en una jugada estratégica del entrenador, que cambia el esquema. En lugar de apostar a ‘todo al ataque’ como suele hacer, quita un delantero e incluye un mediocampista. De esa manera consigue mayor equilibrio y no quedará tan expuesto en defensa.

Más allá de que se trata de una decisión táctica, lo cierto es que Jesús Corona tampoco venía siendo tan determinante para Rayados. Previo a este juego ante Toluca, apenas pudo marcar 2 goles en 13 partidos en el Apertura 2026 siendo delantero. También aportó dos asistencias, que le han permitido, hasta aquí, sostenerse en el once.

Con todo esto tenido en cuenta, el ‘Pelado’ escogió estos once iniciales para saltar a medirse ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez este sábado por la tarde: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda, César Garza, Oliver Torres; Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, Diego Rossi. ¿Podrá Rayados dar el golpe hoy por Liga MX?