El defensa americanista pisó en el área al delantero de Monterrey, pero el árbitro no cobró nada.

¡La gran polémica de la noche! Promediando la primera media hora del partido, todo Rayados reclamó un penal sobre Jesús Corona. El delantero del Monterrey cayó en el área y se quedó gritando de dolor, para que el árbitro revise la jugada en el VAR. Sin embargo, todo fue en vano ya que el silbante ni siquiera se acercó a la cabina.

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Llegado el minuto 30 del encuentro, Cristian Borja le metió un pisotón al ‘Tecatito’ dentro del área, y toda la banca de Rayados salió con todo a pedir la infracción. El atacante se quedó varios segundos tirado en el suelo mientras el juez había dejado continuar la acción, hasta que el balón se fue y tuvo que ir a asistirlo.

Sin embargo, tras esperar por algunos segundos, Oscar Mejía no recibió ningún llamado del VAR y dio continuidad al partido tal como estaba. En la transmisión del juego en TUDN también pidieron penal contra el América, pero no fue así para las autoridades. Vicente Jaziel Reynoso estaba a cargo del VAR y no dio la orden al árbitro.

Pedían penal para Monterrey por falta durante el partido ante Club América; narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/u96JBZhZzd — lilboimx (@lilboimx) October 11, 2026

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La situación del escándalo tomó doble importancia ya que Cristian Borja estaba amonestado y pudo recibir la segunda amarilla y haberse ido expulsado si se cobraba penal. De ese modo, Matías Almeyda y todo Rayados reclamaron con más intensidad, sabiendo que podían tener el segundo gol a tiro y encima quitarles un jugador.

Luego de la decisión de Oscar Mejía y el VAR de no cobrar penal, el silbante tuvo un cruce verbal con Tecatito Corona que casi hace que el de Rayados reciba una tarjeta amarilla. El réferi le dijo que se levante o si no tendría que esperar un minuto afuera por atención médica, pero el de Monterrey se erigió ya que solo quería que cobren penal.

Para colmo, de lo que pudo ser el 2-0 de Rayados llegó el 1-1 del América: justo antes del cierre de la primera mitad, Santiago Bueno empató el partido y calentó el ambiente. Los equipos se fueron a los vestidores señalándose mutuamente y a Mejía. ¡Qué segundo tiempo se viene en el cierre del sábado en la jornada 11 del Apertura 2026!