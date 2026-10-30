Mientras en ataque cuenta con futbolistas de mucha jerarquía que marcan la diferencia, la defensa ha sido el gran punto débil de Rayados en este segundo semestre. Afición del Monterrey y prensa regia han hecho hincapié en los problemas del equipo en la última línea, y el cuerpo técnico no hizo caso omiso tampoco.

Publicidad

Por ese motivo, consciente de que sus elementos defensivos no han estado a la altura, Matías Almeyda ha pedido el fichaje de un nombre puntual para reforzar ese sector. El entrenador de Rayados mantuvo una reunión con la directiva del club, donde manifestó uno de los futbolistas que más le gustan para jerarquizar la zaga.

El ‘Pelado’ compartió con sus pares una de las carpetas de los jugadores que vienen monitoreando, y el elegido juega en la misma Liga MX pero en un club menor. El Monterrey, con su poderoso capital económico, podría afrontar la operación y darle un gusto al técnico que intenta cambiarle la cara a la institución.