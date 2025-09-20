Pumas UNAM y Tigres UANL disputarán uno de los duelos correspondientes a la Jornada 9 del Apertura 2025. A partir de las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario, el conjunto capitalino recibirá a un equipo regiomontano que jugará sin dos de sus más importantes referentes.

Se trata de André-Pierre Gignac y Javier Aquino, quienes por decisión de Guido Pizarro no realizaron el viaje a la Ciudad de México con el resto de sus compañeros. Según explicó el entrenador auriazul en la conferencia de prensa previa al encuentro, ambos jugadores se han quedado en la Sultana del Norte para preservar su físico pensando en el juego del miércoles 24 de septiembre ante Atlas.

“André ya casi está muy bien, ha tenido un golpe en la cabeza del peroné, que se inflamó un poco. La idea es que se quede acá para que pueda estar al cien el miércoles. Es un jugador muy importante para nosotros, que si está al cien nos va a ayudar muchísimo”, dijo el timonel argentino sobre el caso del delantero francés de 39 años.

En tanto, sobre el lateral derecho de 35 años, agregó: “Él es un jugador que nos aporta muchísimo, adentro y afuera de la cancha, en el vestidor. Y también la idea es que se quede descansando para que pueda estar al cien el miércoles, que para nosotros acá de local va a ser muy importante”.

Cabe destacar que el ex Olympique de Marsella disputó ocho encuentros en lo que va de la temporada, jugando cuatro de ellos en el marco del Apertura 2025. Además, convirtió un gol en la aplastante victoria de Tigres por 7-0 ante Puebla.

Javier Aquino, por su parte, se ausentará por primera vez en el actual curso. Sus registros indican que participó en los ocho encuentros pertenecientes a la Liga MX y los cuatro que afrontó su equipo en la Leagues Cup.