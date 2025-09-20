Este sábado 20 de septiembre se disputan grandes partidos por la Jornada 9 del Apertura 2025. Uno de estos es el que enfrenta a Tigres UANL con Pumas UNAM, equipos que se cruzan en un encuentro en el que a los dos solo les vale ganar y sumar 3 puntos.

El equipo de Guido Pizarro viajó a CDMX para decir presente en CU para enfrentar al conjunto dirigido por Efraín Juárez y que tiene en su plantel a Keylor Navas y Aaron Ramsey, entre otras figuras. Pero Tigres también cuenta con lo suyo y se encuentra en un mejor momento que su rival.

En la conferencia de prensa previa al juego, a Guido Pizarro le preguntaron sobre Keylor Navas y acerca de enfrentar a un equipo de Efraín Juárez: “Creo que es un gran entrenador, logró éxito en Colombia porque ha ganado un título pero el análisis que hacemos va más allá del resultado y lo está haciendo muy bien”, comentó el argentino acerca del DT de Pumas.

“Creo que conoce muy bien la cultura de lo que es Pumas y creo que lo veo muy convencido de la forma que lo quiere hacer. Lo saludaré, le desearé lo mejor, pero bueno, trataremos de hacer un gran partido contra un gran rival en su campo, pero creo que lo viene haciendo muy bien“, agregó Guido Pizarro, quien luego destacó a Keylor Navas pero dijo que buscarán hacerle goles.

Guido Pizarro habló de la jerarquía de Keylor Navas (Getty Images)

“Quisiéramos convertir goles todos los partidos y es la intención, creo que en la mayoría de los partidos hemos tenido situaciones de gol. Sabemos el arquero que tienen ellos, la figura que es, pero intentaremos nosotros de nuestras armas tratar de hacerle daño”, comentó el entrenador de Tigres.

Las bajas de Tigres ante Pumas

Si bien Tigres tiene un plantel de jerarquía, Guido Pizarro no podrá contar con Javier Aquino y con André-Pierre Gignac para enfrentar a Pumas. El ‘Conde’ podría volver a utilizar a Ángel Correa como ‘9’, salvo que Nicolás Ibáñez o el Gacelo López ingresen en la alineación titular.