La Jornada 9 del Apertura 2025 continuará este sábado 20 de septiembre con un duelo puramente auriazul. En el Estadio Olímpico Universitario, y a partir de las 19:00 horas (CDMX), Pumas UNAM expondrá su invicto de seis jornadas en la Liga MX frente a Tigres UANL, que buscará volver a la victoria tras dos empates consecutivos.

Luego de iniciar el torneo con dos derrotas, los dirigidos por Efraín Juárez parecen haber encontrado el rumbo. Con tres empates y la misma cantidad de victorias -la última por 4-1 vs. Mazatlán como visitante- desde entonces, los capitalinos se ubican en la octava posición de la clasificación con 12 puntos y en zona de Play-In. Un nuevo triunfo, dado este escenario, les permitirá igualar la línea de su rival de esta tarde y acercarse al sexto puesto, que entrega un boleto directo a los cuartos de final.

Pumas goleó por 4-1 a Mazatlán de visitante en su último partido por la Liga MX. (Getty Images)

En tanto, los regiomontanos intentarán no solo defender esa posición, sino también escalar en la tabla de posiciones lo máximo posible para no pasar sobresaltos de cara a la segunda mitad de la fase regular, la cual consta de 17 fechas. Si bien acumulan cuatro jornadas sin perder, los últimos dos empates ante León como local y Chivas como visitante en el pendiente de la primera jornada le pusieron un freno al andar del conjunto de Guido Pizarro.

Tigres UANL empató ante Chivas en el partido pendiente de la primera fecha del Apertura 2025. (Getty Images)

En cuanto a las alineaciones, Pumas podrá utilizar a sus habituales titulares ya que no cuenta suspendidos y registra únicamente la lesión sufrida por Santiago López en la Leagues Cup. En Tigres, en tanto, son bajas confirmadas André-Pierre Gignac y Javier Aquino, quienes no realizaron el viaje a la Ciudad de México por decisión de su entrenador.

La probable alineación de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Santiago Trigos

José Caicedo

Pedro Vite

Adalberto Carrasquilla

Jorge Ruvalcaba

Guillermo Martínez

La probable alineación de Tigres UANL