En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL recibe a Xolos este sábado 29 de noviembre desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos conjuntos van por la clasificación a las Semifinales,

Para este encuentro, el estratega Guido Pizarro no contará en el equipo titular con Joaquim Pereira y Javier Aquino, usuales titulares del equipo. El estratega argentino armó un equipo muy ofensivo, ya que el cuadro regiomontano deberá levantar un global que está 0-3 en contra y los defensores no son prioridad

¿Quiénes serán los reemplazos de Joaquim Pereira y Javier Aquino en Tigres UANL vs. Xolos?

Con esta noticia, los jugadores Nicolás Ibáñez y André-Pierre Gignac serán de la partida. Ambos futbolistas se integrarán a la ofensiva del equipo, confomada por Diego Lainez, Ängel Correa y Juan Brunetta. Los Felinos deberán golear y concentrarán todos sus esfuerzos en someter al rival.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Xolos sin Joaquim Pereira y Javier Aquino?

Sin Joaquim Pereira y Javier Aquino, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera ante la Jauría: Guzmán; Garza, Angulo, Farfán; Lainez; Gorriarán, Zwarg, Brunetta; Correa, Ibáñez; y Gignac.

