¿Por qué no juegan Joaquim Pereira y Javier Aquino en Tigres UANL vs. Xolos por los cuartos de final del Apertura 2025?

El defensa mexicano y el zaguero brasileño no serán parte del duelo de los Felinos ante la Jauría por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Joaquim Pereira y Javier Aquino no serán parte del duelo de Tigres UANL ante Xolos
© Getty ImagesJoaquim Pereira y Javier Aquino no serán parte del duelo de Tigres UANL ante Xolos

En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL recibe a Xolos este sábado 29 de noviembre desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos conjuntos van por la clasificación a las Semifinales,

Para este encuentro, el estratega Guido Pizarro no contará en el equipo titular con Joaquim Pereira y Javier Aquino, usuales titulares del equipo. El estratega argentino armó un equipo muy ofensivo, ya que el cuadro regiomontano deberá levantar un global que está 0-3 en contra y los defensores no son prioridad

¿Quiénes serán los reemplazos de Joaquim Pereira y Javier Aquino en Tigres UANL vs. Xolos?  

Con esta noticia, los jugadores Nicolás Ibáñez y André-Pierre Gignac serán de la partida. Ambos futbolistas se integrarán a la ofensiva del equipo, confomada por Diego Lainez, Ängel Correa y Juan Brunetta. Los Felinos deberán golear y concentrarán todos sus esfuerzos en someter al rival.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Xolos sin Joaquim Pereira y Javier Aquino?  

Sin Joaquim Pereira y Javier Aquino, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera ante la Jauría: Guzmán; Garza, Angulo, Farfán; Lainez; Gorriarán, Zwarg, Brunetta; Correa, Ibáñez; y Gignac.

